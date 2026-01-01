Paigalda Lemmy ühe klõpsuga.
Föderatiivne lingikogur ja aruteluplatvorm, mis võimaldab kogukondadel käitada iseseisvaid foorumeid, mis on omavahel ühendatud ActivityPub Fediverse'i kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lemmy
Lemmy on tasuta, avatud lähtekoodiga födereeritud lingikoguja ja aruteluplatvorm — mõtle Redditile, kuid iga serverit haldab iseseisvalt selle kogukond ja kõik serverid on omavahel ühendatud ActivityPub protokolli kaudu, et kasutajad saaksid tellida kogukondi üle Fediverse'i. Rustis ehitatud madala ressursikasutuse ja suure samaaegsuse jaoks pakub Lemmy keermestatud kommentaare, hääletuspõhist järjestust, kohandatud kogukonna modereerimist, mitut sortimisalgoritmi ja lihvitud veebiliidest.
Lemmy isemajutamine oma VPS-is võimaldab kogukondade korraldajatel, hobi- ja nišigruppidel pidada oma foorumit ilma reklaamipõhiste tulude mudelite, algoritmilise voo manipuleerimise või andmete kogumiseta keskselt platvormilt. Komplekti kuuluv PostgreSQL ja pict-rs pildimajutus hoiavad kõik teie infrastruktuuris.
Lemmy peamised omadused
Föderatiivsed kogukonnad
Kasutajad mis tahes Lemmy instantsil saavad tellida kogukondi sinu serveris ja sinu kasutajad saavad tellida kogukondi kõikjal Fediversumis.
Lõimitud kommentaarid ja hääletamine
Tuttav Reddit-stiilis niidistatud arutelu poolt- ja vastuhääletusega, mitme sortimisalgoritmiga (kuum, parim, uus, vastuoluline) ja lõpmatu niidistamise sügavusega.
Kogukonniti modereerimine
Igal kogukonnal on oma moderaatorid detailsete õigustega, kohandatud reeglitega ja spetsiaalse modilogi läbipaistvuse tagamiseks.
Sisseehitatud pildimajutus
Komplektis olev pict-rs server võimaldab kasutajatel pilte ja videoid otse sinu eksemplari üles laadida, ilma välise CDN-i või kolmanda osapoole teenusteta.
Rämpsposti funktsioonid
CAPTCHA registreerumisel, päringute piiramine, instantsipõhised lubatud ja keelatud nimekirjad ning konfigureeritavad registreerimisrakendused hoiavad rämpsposti ja kuritarvitamise hallatavana.
Mobiilirakendused
Mitu iOS-i ja Androidi rakendust ühenduvad mis tahes Lemmy instantsiga, nii et kasutajad saavad sirvida ja postitada mis tahes mobiilikliendist, mida nad eelistavad.
Miks kasutada Lemmy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.