Lemmy on tasuta, avatud lähtekoodiga födereeritud lingikoguja ja aruteluplatvorm — mõtle Redditile, kuid iga serverit haldab iseseisvalt selle kogukond ja kõik serverid on omavahel ühendatud ActivityPub protokolli kaudu, et kasutajad saaksid tellida kogukondi üle Fediverse'i. Rustis ehitatud madala ressursikasutuse ja suure samaaegsuse jaoks pakub Lemmy keermestatud kommentaare, hääletuspõhist järjestust, kohandatud kogukonna modereerimist, mitut sortimisalgoritmi ja lihvitud veebiliidest.

Lemmy isemajutamine oma VPS-is võimaldab kogukondade korraldajatel, hobi- ja nišigruppidel pidada oma foorumit ilma reklaamipõhiste tulude mudelite, algoritmilise voo manipuleerimise või andmete kogumiseta keskselt platvormilt. Komplekti kuuluv PostgreSQL ja pict-rs pildimajutus hoiavad kõik teie infrastruktuuris.