Checkrr on avatud lähtekoodiga teegi terviklikkuse skanner, mis kaitseb suuri meediakogusid vaikse riknemise eest. See teostab ffprobe'i, magic-number'i ja mimetype'i kontrolle iga video-, heli- ja subtiitrifaili kohta teie teegis, seejärel räsib kontrollitud failid bbolt andmebaasi, nii et tulevased skaneeringud jätavad teadaolevalt head sisu vahele ja valmivad minutitega tundide asemel.

Kui fail kontrolli ei läbi, ühendub Checkrr teie juba käitatava arr-virnaga — Sonarr, Radarr või Lidarr — kustutab rikkis koopia ja käivitab vastava teenuse kaudu uue allalaadimise. Checkrr'i ise majutamine hoiab teie meediavarud teie enda kontrolli all ilma kolmandate osapoolte API piiranguteta ja null püsikuluga.