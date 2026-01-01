Juuruta Checkrr ühe kliki paigaldusega.
Skaneeri Plexi ja Jellyfini teeke rikutud meedia leidmiseks ning asenda vigased failid automaatselt Sonarri, Radarr'i ja Lidarr'i kaudu.
Valige VPS-pakett Checkrr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Checkrr
Checkrr on avatud lähtekoodiga teegi terviklikkuse skanner, mis kaitseb suuri meediakogusid vaikse riknemise eest. See teostab ffprobe'i, magic-number'i ja mimetype'i kontrolle iga video-, heli- ja subtiitrifaili kohta teie teegis, seejärel räsib kontrollitud failid bbolt andmebaasi, nii et tulevased skaneeringud jätavad teadaolevalt head sisu vahele ja valmivad minutitega tundide asemel.
Kui fail kontrolli ei läbi, ühendub Checkrr teie juba käitatava arr-virnaga — Sonarr, Radarr või Lidarr — kustutab rikkis koopia ja käivitab vastava teenuse kaudu uue allalaadimise. Checkrr'i ise majutamine hoiab teie meediavarud teie enda kontrolli all ilma kolmandate osapoolte API piiranguteta ja null püsikuluga.
Checkrr peamised omadused
ffprobe terviklikkuse skaneeringud
Tuvastab kärbitud, valesti sildistatud ja esitamiskõlbmatud failid, mida Plex ja Jellyfin taasesituse ajal vaikselt vahele jätavad.
Sonarr Radarr Lidarr
Eemaldab rikutud failid ja käivitab uue allalaadimise läbi sinu olemasoleva arr-virna ilma käsitsi sekkumiseta.
Räsipõhised kiired kordusskaneerimised
Salvestab failiräsid bbolt andmebaasi, nii et korduvad skaneeringud jätavad vahele kontrollitud sisu ja lõpetavad mitmeterabaidiste teekide puhul minutitega.
Mitmeinstantsiline arr tugi
Ühendub korraga mitme Sonarr ja Radarr eksemplariga, koos eksemplaripõhiste tee vastendustega 4K, anime ja standardteekide jaoks.
Sisseehitatud teavitused
Saadab tulemused Discordi, Telegrami, Gotifysse, ntfy-sse, Pushoverisse, veebihaakidele, SMTP-le ja Healthchecksi järelvalveta ajastatud skaneeringute jaoks.
Miks kasutada Checkrr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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