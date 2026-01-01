HuggingChat (Vestluse kasutajaliides) on avatud lähtekoodiga koodibaas, mis on huggingface.co/chat taga, mille on loonud Hugging Face lihvitud, bränditava esiotsana suurte keelemudelite jaoks. Erinevalt tarnijaga seotud vestlusrakendustest räägib see OpenAI API protokolli, nii et sama juurutus saab suhelda Hugging Face Inference Providers ruuteri, OpenRouteri, kohaliku llama.cpp serveri, Ollama või mis tahes muu ühilduva lõpp-punktiga, vahetades lihtsalt URL-i ja võtme.

Selle ise majutamine oma VPS-is hoiab iga vestluse, MCP tööriistakutse ja üleslaaditud faili sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, andes sulle samal ajal juurdepääsu tuhandetele avatud ja patenteeritud mudelitele läbi mis tahes inference-taustaprogrammi, mida eelistad.