Juuruta HuggingChat (Chat UI) ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga SvelteKiti vestlusliides, mis toetab HuggingChati ja ühendub mis tahes OpenAI-ühilduva mudeli lõpp-punktiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Vestluse kasutajaliides) on avatud lähtekoodiga koodibaas, mis on huggingface.co/chat taga, mille on loonud Hugging Face lihvitud, bränditava esiotsana suurte keelemudelite jaoks. Erinevalt tarnijaga seotud vestlusrakendustest räägib see OpenAI API protokolli, nii et sama juurutus saab suhelda Hugging Face Inference Providers ruuteri, OpenRouteri, kohaliku llama.cpp serveri, Ollama või mis tahes muu ühilduva lõpp-punktiga, vahetades lihtsalt URL-i ja võtme.
Selle ise majutamine oma VPS-is hoiab iga vestluse, MCP tööriistakutse ja üleslaaditud faili sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, andes sulle samal ajal juurdepääsu tuhandetele avatud ja patenteeritud mudelitele läbi mis tahes inference-taustaprogrammi, mida eelistad.
HuggingChat (Chat UI) peamised omadused
OpenAI-ühilduv ruuter
Suuna Hugging Face'i ruuterile, OpenRouterile, llama.cpp-le, Ollamale või mis tahes OpenAI-ühilduvale URL-ile ja pääse koheselt ligi nende täielikule mudelikataloogile.
Tark omnimarsruutimine
Sisseehitatud LLM-ruuter valib automaatselt iga päringu jaoks parima mudeli — mitmeliigilise, tööriistakutse või vaikimisi — ilma keerukust lõppkasutajatele paljastamata.
MCP tööriista kutsumine
Ühenda Mudeli kontekstiprotokolli serverid, et vestlused saaksid käivitada veebiotsinguid, koodi ja kohandatud tööriistu, mille tulemused voogesitatakse tagasi vestlusesse.
Multimodaalsed vestlused
Saada pilte, manuseid ja häälsisendit nägemis- ja Whisper-stiilis mudelitele, mis toetavad mitmeliigilisi sisendeid valitud teenusepakkuja kaudu.
Püsiv vestluse ajalugu
Komplektis olev MongoDB salvestab vestlused, seaded ja assistendid kasutaja kohta, nii et ajalugu säilib taaskäivituste korral ja liigub kasutajatega kaasa erinevates seadmetes.
Kohandatud bränding
Määra üle rakenduse nimi, kirjeldus ja varad, et pakkuda täielikult bränditud sisemist vestlustoodet oma meeskonnale või klientidele.
Miks kasutada HuggingChat (Chat UI) Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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