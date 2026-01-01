Juurutage ClassroomIO ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem vastavuse, kliendikoolituse ja partnerite koolitusprogrammide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ClassroomIO
ClassroomIO on täielikult avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mis on ehitatud ettevõtetele, kes vajavad ühest platvormist vastavuskoolituste, kliendikoolitusakadeemiate ja partnerite sertifitseerimisprogrammide läbiviimist. See sisaldab piiramatul hulgal kursuseid, tunde, harjutusi, mitme organisatsiooni tööruume, bränditud sertifikaate ja AI kursuse koostajat, mis koostab sinu eest ülevaateid ja tunni sisu.
ClassroomIO iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab õppijate andmed, sertifikaatide ID-d ja koolituse auditi andmed sinu kontrolli all — ei mingeid kohapõhiseid tasusid, tarnija lukustust ega kolmandat osapoolt sinu organisatsiooni ja selle koolitusandmete vahel. Süsteemiga on kaasas Postgres, Redis ja S3-ühilduv objektihoidla, nii et kogu LMS töötab ilma väliste teenusteta.
ClassroomIO peamised omadused
Vastavuskoolitus
Jälgi tähtaegu, uuendamisi, ajapikendusi ja erandeid kaubamärgiga sertifikaatide ja kohandatud ID-dega reguleeritud koolitusprogrammide jaoks.
AI-põhine kursuse koostaja
Koosta kursuste kavasid, tunni sisu ja ülesandeid, kasutades Geminit, GPT-4o-d või Claude'i — seejärel täpsusta väljundit redaktoris.
AI õpetaja
Tunni-sisene AI assistent vastab õppija küsimustele lehel, tuginedes ümbritsevale õppematerjalile.
Programmid ja kohordid
Rühmita kursused programmideks koos eesmärkide, kohortide ajastamise, meeskonna haldamise ja jagatud edusammude jälgimisega.
Mitme organisatsiooni tööruumid
Halda eraldiseisvaid organisatsioone oma brändingu, kohandatud domeenide ja õpetajatega ühest ClassroomIO eksemplarist.
REST API ja veebihaagid
Registreeri kasutajaid, käivita automaatikaid ja võta vastu sündmusi nagu certificate.issued või enrollment.completed, et integreerida ClassroomIO oma süsteemi.
Miks kasutada ClassroomIO Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.