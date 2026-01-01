ClassroomIO on täielikult avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mis on ehitatud ettevõtetele, kes vajavad ühest platvormist vastavuskoolituste, kliendikoolitusakadeemiate ja partnerite sertifitseerimisprogrammide läbiviimist. See sisaldab piiramatul hulgal kursuseid, tunde, harjutusi, mitme organisatsiooni tööruume, bränditud sertifikaate ja AI kursuse koostajat, mis koostab sinu eest ülevaateid ja tunni sisu.

ClassroomIO iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab õppijate andmed, sertifikaatide ID-d ja koolituse auditi andmed sinu kontrolli all — ei mingeid kohapõhiseid tasusid, tarnija lukustust ega kolmandat osapoolt sinu organisatsiooni ja selle koolitusandmete vahel. Süsteemiga on kaasas Postgres, Redis ja S3-ühilduv objektihoidla, nii et kogu LMS töötab ilma väliste teenusteta.