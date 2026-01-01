Juuruta Hoppscotch ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga API arendusplatvorm, mis toetab REST-i, GraphQL-i, WebSocketi ja reaalajas meeskonnatööd.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hoppscotch
Hoppscotch on kaasaegne, kerge API arendus- ja testimisplatvorm, mis hõlmab kogu API elutsüklit — alates päringute loomisest ja testimisest kuni kogude dokumenteerimise ja meeskonnaga jagamiseni. See toetab REST-i, GraphQL-i, WebSocket-i, Server-Sent Events-i ja WebRTC-d ühes liideses, koos keskkonnamuutujate, päringueelsete skriptide ja täiustatud autentimisvõimalustega, sealhulgas OAuth 2.0.
Hoppsotchi ise majutamine teie VPS-is hoiab kõik API võtmed, päringu andmekogumid ja meeskonna tööruumi andmed täielikult teie infrastruktuuris, kõrvaldades pilvepõhiste API klientide andmete privaatsuse probleemid ja eemaldades samal ajal kohapõhised tellimiskulud, kui teie meeskond kasvab.
Hoppscotch peamised omadused
Mitme protokolli testimine
Testi REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- ja WebRTC-ühendusi ühelt ühtselt liideselt.
Meeskonna tööruumid
Jaga kogusid ja tee koostööd reaalajas meeskonnakaaslastega jagatud tööruumides, lahkumata oma privaatsest infrastruktuurist.
Täiustatud autentimine
Sisseehitatud tugi OAuth 2.0-le, Bearer-tokenitele, Basic Authile ja API-võtmetele katab praktiliselt iga autentimisskeemi.
Keskkonnamuutujad
Vaheta arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondade vahel koheselt, ilma päringuparameetreid käsitsi muutmata.
Kogude haldamine
Korralda päringud versioonitud kogudesse impordi- ja eksporditoega Postmani ja OpenAPI formaatide jaoks.
Miks kasutada Hoppscotch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.