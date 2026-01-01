Hoppscotch on kaasaegne, kerge API arendus- ja testimisplatvorm, mis hõlmab kogu API elutsüklit — alates päringute loomisest ja testimisest kuni kogude dokumenteerimise ja meeskonnaga jagamiseni. See toetab REST-i, GraphQL-i, WebSocket-i, Server-Sent Events-i ja WebRTC-d ühes liideses, koos keskkonnamuutujate, päringueelsete skriptide ja täiustatud autentimisvõimalustega, sealhulgas OAuth 2.0.

Hoppsotchi ise majutamine teie VPS-is hoiab kõik API võtmed, päringu andmekogumid ja meeskonna tööruumi andmed täielikult teie infrastruktuuris, kõrvaldades pilvepõhiste API klientide andmete privaatsuse probleemid ja eemaldades samal ajal kohapõhised tellimiskulud, kui teie meeskond kasvab.