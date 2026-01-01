Juuruta Autobase ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ise majutatav Andmebaas teenusena platvorm PostgreSQL klastri varustamise ja haldamise automatiseerimiseks.
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Millega saab ehitada Autobase
Autobase on avatud lähtekoodiga alternatiiv pilvepõhistele andmebaasiteenustele nagu Amazon RDS ja Google Cloud SQL, pakkudes automatiseeritud PostgreSQL klastrite loomist, kõrge kättesaadavuse konfiguratsiooni ja tsentraliseeritud haldust intuitiivse veebikonsooli kaudu. Enam kui 4000 GitHubi tärniga võimaldab see sul luua tootmisvalmis PostgreSQL klastreid automatiseeritud tõrkesiirde, ajastatud varukoopiate ja taastepunkti taastamisega, ilma et peaksid keerulist HA konfiguratsiooni käsitsi omandama.
Autobase'i ise majutamine kõrvaldab korduvad tunnipõhised kulud pilve andmebaasiteenustelt, hoides samal ajal sinu andmebaasi infrastruktuuri ja kõik salvestatud andmed sinu täieliku kontrolli all. Integreeritud DBDesk Studio pakub otsest SQL-juurdepääsu ja skeemi uurimist ning REST API võimaldab täielikku programmeeritavat haldust — pakkudes sulle hallatud andmebaasi mugavust sinu enda infrastruktuuris.
Autobase peamised omadused
Ühe klõpsuga klastri seadistamine
Loo täielikult konfigureeritud, kõrge kättesaadavusega PostgreSQL klastrid veebikonsooli kaudu, kirjutamata käsitsi HA konfiguratsioonifaile või Ansible'i tööraamatuid.
Automaatne tõrkesiire
Sisseehitatud tõrkesiire tuvastab esmased rikked ja tõstab repliigi automaatselt, minimeerides seisakuid tootmistöökoormuste jaoks ilma käsitsi sekkumiseta.
Integreeritud SQL-stuudio
DBDesk Studio on komplektis kaasas konsooliga, pakkudes skeemide sirvimist, päringute täitmist ja andmete uurimist ilma eraldi andmebaasi klienti installimata.
Varundamine ja taastamine
Planeeri automatiseeritud varukoopiad ja taasta klastreid mis tahes ajahetke, kaitstes andmekao eest juhuslike kustutamiste või rakenduse vigade tõttu.
REST API automatiseerimine
Iga haldustoiming on saadaval REST API kaudu, võimaldades integreerimist CI/CD torujuhtmetega, infrastruktuur koodina tööriistadega ja kohandatud automatiseerimisskriptidega.
Miks kasutada Autobase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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