Autobase on avatud lähtekoodiga alternatiiv pilvepõhistele andmebaasiteenustele nagu Amazon RDS ja Google Cloud SQL, pakkudes automatiseeritud PostgreSQL klastrite loomist, kõrge kättesaadavuse konfiguratsiooni ja tsentraliseeritud haldust intuitiivse veebikonsooli kaudu. Enam kui 4000 GitHubi tärniga võimaldab see sul luua tootmisvalmis PostgreSQL klastreid automatiseeritud tõrkesiirde, ajastatud varukoopiate ja taastepunkti taastamisega, ilma et peaksid keerulist HA konfiguratsiooni käsitsi omandama.

Autobase'i ise majutamine kõrvaldab korduvad tunnipõhised kulud pilve andmebaasiteenustelt, hoides samal ajal sinu andmebaasi infrastruktuuri ja kõik salvestatud andmed sinu täieliku kontrolli all. Integreeritud DBDesk Studio pakub otsest SQL-juurdepääsu ja skeemi uurimist ning REST API võimaldab täielikku programmeeritavat haldust — pakkudes sulle hallatud andmebaasi mugavust sinu enda infrastruktuuris.