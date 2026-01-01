Kener on avatud lähtekoodiga olekulehe süsteem, mis on ehitatud SvelteKitiga ja mis võimaldab meeskondadel teenuseid jälgida ning katkestustest läbipaistvalt teavitada. See toetab mitut jälgimistüüpi — HTTP/API lõpp-punkte, TCP-d, DNS-i, SSL-sertifikaate, pingi, SQL-päringuid, südamelööke ja mänguservereid — mida kõiki jälgitakse ja kuvatakse avalikul olekulehel koos tööaja ajaloo ja reageerimisaja graafikutega.

Keneri ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik jälgimisandmed ja intsidentide ajaloo sinu kontrolli all. Kaasasolev Redis-i eksemplar haldab tööjärjekordi ja vahemälu, samal ajal kui rakenduse andmed salvestatakse vaikimisi SQLite'i — välist andmebaasi pole vaja. Esimene kasutaja, kes eksemplarile registreerub, saab administraatoriks.