Paigaldage Kener ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga olekulehe platvorm teenuste jälgimiseks ja intsidentidest kasutajatele reaalajas teavitamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kener
Kener on avatud lähtekoodiga olekulehe süsteem, mis on ehitatud SvelteKitiga ja mis võimaldab meeskondadel teenuseid jälgida ning katkestustest läbipaistvalt teavitada. See toetab mitut jälgimistüüpi — HTTP/API lõpp-punkte, TCP-d, DNS-i, SSL-sertifikaate, pingi, SQL-päringuid, südamelööke ja mänguservereid — mida kõiki jälgitakse ja kuvatakse avalikul olekulehel koos tööaja ajaloo ja reageerimisaja graafikutega.
Keneri ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik jälgimisandmed ja intsidentide ajaloo sinu kontrolli all. Kaasasolev Redis-i eksemplar haldab tööjärjekordi ja vahemälu, samal ajal kui rakenduse andmed salvestatakse vaikimisi SQLite'i — välist andmebaasi pole vaja. Esimene kasutaja, kes eksemplarile registreerub, saab administraatoriks.
Kener peamised omadused
Mitme protokolli jälgimine
Jälgi HTTP lõpp-punkte, TCP porte, DNS kirjeid, SSL sertifikaate, pingi sihtmärke, südamelööke ja mänguservereid ühest juhtpaneelist.
Intsidentide haldus
Loo intsidendiaruandeid ajatemplitud olekute ajatelgedega, postita pidevaid uuendusi ja arhiveeri lahendused läbipaistva katkestuste ajaloo jaoks.
Plaaniline hooldus
Teavita plaanitud seisakust ette, et kasutajad näeksid eelseisvaid hooldusperioode olekulehel enne teenuse katkestamist.
Mitmekanalilised teavitused
Teavita oma meeskonda e-posti, Slacki, Discordi või veebihaakide kaudu hetkel, mil monitor muudab olekut või taastub.
Manustatavad olekumärgid
Lisa reaalajas oleku märgid või sisestatud raamid oma dokumentatsiooni, veebisaidile või rakenduse juhtpaneelile, et kuvada teenuse seisundit reasiseselt.
Rollipõhine juurdepääs
Kutsu erinevate rollidega meeskonnaliikmeid tegema koostööd intsidentide värskenduste kallal ja jälgima konfiguratsiooni, ilma administraatori juurdepääsu jagamata.
Miks kasutada Kener Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.