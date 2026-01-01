Juuruta Sonarr ühe klõpsuga paigaldusena.
Automaatne telesaadete koguhaldur, mis jälgib, laadib alla, nimetab ümber ja korraldab episoode Usenetist ja torrentitest.
Valige VPS-pakett Sonarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Sonarr
Sonarr on põhjalik telesaadete koguhaldur ja isiklik videosalvesti Useneti ja BitTorrenti kasutajatele. See jälgib RSS-vooge uute episoodide ilmumise osas, laadib need automaatselt alla teie eelistatud allalaadimiskliendi kaudu ja korraldab saadud failid ühtse nimega – seda kõike ilma käsitsi sekkumiseta. Olles arr-sviidi põhiosa, integreerub Sonarr sujuvalt Radarr'i, Prowlarr'i ja meediaserveritega nagu Plex ja Jellyfin.
Sonarr'i juurutamine teie VPS-is tähendab, et see töötab ööpäevaringselt, püüdes uusi väljalaseid kohe, kui need ilmuvad, isegi kui teie koduarvuti on välja lülitatud. Püsiv salvestusruum kaitseb teie teegi konfiguratsioone ja kvaliteediprofiile, samas kui REST API võimaldab integreerimist päringuhaldustööriistadega, et luua täielikult automatiseeritud kodumeedia ökosüsteem.
Sonarr peamised omadused
Automatiseeritud episoodide jälgimine
Jälgib tulevasi episoode RSS-voogude kaudu ja laadib need automaatselt alla hetkel, mil uued väljalasked kättesaadavaks muutuvad.
Kvaliteediprofiili haldamine
Määra eelistatud resolutsioonid, koodekid ja failisuurused sarja kohta ning lase Sonarril automaatselt uuendada parematele väljalasetele, kui need ilmuvad.
Lae alla kliendi integratsioon
Ühendub qBittorrenti, Transmissioni, Deluge'i, SABnzbd'i, NZBGeti ja muuga — toetades nii torrenti kui ka Useneti töövooge ühest liidesest.
Meediaserveri sünkroonimine
Käivitab automaatsed teegi uuendused Plexis, Jellyfinis, Emby's ja Kodis pärast iga allalaadimist, hoides sinu meediaserveri ajakohasena ilma käsitsi värskendamiseta.
Hooajapaketi käsitlus
Arukalt töötleb hooaja paketi allalaadimisi, eraldades üksikud episoodid ja sobitades need jälgitavate sarjade kirjetega.
Miks kasutada Sonarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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