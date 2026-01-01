Sonarr on põhjalik telesaadete koguhaldur ja isiklik videosalvesti Useneti ja BitTorrenti kasutajatele. See jälgib RSS-vooge uute episoodide ilmumise osas, laadib need automaatselt alla teie eelistatud allalaadimiskliendi kaudu ja korraldab saadud failid ühtse nimega – seda kõike ilma käsitsi sekkumiseta. Olles arr-sviidi põhiosa, integreerub Sonarr sujuvalt Radarr'i, Prowlarr'i ja meediaserveritega nagu Plex ja Jellyfin.

Sonarr'i juurutamine teie VPS-is tähendab, et see töötab ööpäevaringselt, püüdes uusi väljalaseid kohe, kui need ilmuvad, isegi kui teie koduarvuti on välja lülitatud. Püsiv salvestusruum kaitseb teie teegi konfiguratsioone ja kvaliteediprofiile, samas kui REST API võimaldab integreerimist päringuhaldustööriistadega, et luua täielikult automatiseeritud kodumeedia ökosüsteem.