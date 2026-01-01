Kuni 69% allahindlust Whishper tootele

Paigalda Whishper ühe klõpsuga.

Ise hostitud heli transkriptsiooni ja subtiitrite komplekt, mis käitab Whisperit, tõlkimist ja redigeerimist täielikult sinu enda serveris.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,99/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda Whishper ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett Whishper jaoks

Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Whishper

Whishper on avatud lähtekoodiga transkriptsiooni- ja subtiitrite loomise tarkvarakomplekt, mis käitab OpenAI Whisperit lokaalselt suure täpsusega kõnest tekstiks teisendamiseks, ilma heli kolmandate osapoolte teenustele saatmata. Laadi üles meediafaile, kleebi mis tahes yt-dlp toetatud URL ja Whishper tegeleb transkriptsiooni, tõlkimise ja subtiitrite redigeerimisega ühes kohas — kõik läbi lihvitud veebiliidese.

Whishperi ise majutamine hoiab tundlikud salvestised — intervjuud, koosolekud, loengud, kliendikõned — täielikult sinu infrastruktuuris. Komplekti kuuluv LibreTranslate mootor lisab võrguühenduseta masintõlke kümnetes keeltes ja integreeritud subtiitrite redaktor võimaldab sul ajastust täpsustada, segmente jagada ja eksportida SRT, VTT, TXT või JSON formaati brauserist lahkumata.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Whishper peamised omadused

Kohalik Whisper transkriptsioon

Toetab FasterWhisper, transkribeeri heli ja video oma riistvaral ilma väliste API-kõnedeta või minutipõhiste tasudeta.

URL-i ja faili sisestamine

Lohista fail otse või kleebi mis tahes URL, mida yt-dlp toetab — YouTube, taskuhäälingud, otseviited — ja Whishper hangib ja transkribeerib selle.

Võrguühenduseta tõlge

Komplektis olev LibreTranslate'i mootor tõlgib transkriptsioonid kümnetesse keeltesse, ilma et teksti kommertsiaalsele tõlke API-le saadetaks.

Sisseehitatud subtiitrite redaktor

Muuda ajastust, poolita või sisesta segmente ja jälgi CPS-i hoiatusi reaalajas, samas kui pleier tõstab esile aktiivse rea heli esitamise ajal.

Mitu ekspordivormingut

Laadi alla valmis transkriptsioonid SRT, VTT, TXT või JSON-vormingus või kopeeri toortekst otse lõikelauale.

CPU ja GPU profiilid

Töötab karbist välja võttes standardsetel CPU eksemplaridel ja toetab NVIDIA GPU kiirendust märkimisväärselt kiirema transkribeerimise jaoks võimekal riistvaral.

Miks kasutada Whishper Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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