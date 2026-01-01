Whishper on avatud lähtekoodiga transkriptsiooni- ja subtiitrite loomise tarkvarakomplekt, mis käitab OpenAI Whisperit lokaalselt suure täpsusega kõnest tekstiks teisendamiseks, ilma heli kolmandate osapoolte teenustele saatmata. Laadi üles meediafaile, kleebi mis tahes yt-dlp toetatud URL ja Whishper tegeleb transkriptsiooni, tõlkimise ja subtiitrite redigeerimisega ühes kohas — kõik läbi lihvitud veebiliidese.

Whishperi ise majutamine hoiab tundlikud salvestised — intervjuud, koosolekud, loengud, kliendikõned — täielikult sinu infrastruktuuris. Komplekti kuuluv LibreTranslate mootor lisab võrguühenduseta masintõlke kümnetes keeltes ja integreeritud subtiitrite redaktor võimaldab sul ajastust täpsustada, segmente jagada ja eksportida SRT, VTT, TXT või JSON formaati brauserist lahkumata.