Paigalda Whishper ühe klõpsuga.
Ise hostitud heli transkriptsiooni ja subtiitrite komplekt, mis käitab Whisperit, tõlkimist ja redigeerimist täielikult sinu enda serveris.
Valige VPS-pakett Whishper jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Whishper
Whishper on avatud lähtekoodiga transkriptsiooni- ja subtiitrite loomise tarkvarakomplekt, mis käitab OpenAI Whisperit lokaalselt suure täpsusega kõnest tekstiks teisendamiseks, ilma heli kolmandate osapoolte teenustele saatmata. Laadi üles meediafaile, kleebi mis tahes yt-dlp toetatud URL ja Whishper tegeleb transkriptsiooni, tõlkimise ja subtiitrite redigeerimisega ühes kohas — kõik läbi lihvitud veebiliidese.
Whishperi ise majutamine hoiab tundlikud salvestised — intervjuud, koosolekud, loengud, kliendikõned — täielikult sinu infrastruktuuris. Komplekti kuuluv LibreTranslate mootor lisab võrguühenduseta masintõlke kümnetes keeltes ja integreeritud subtiitrite redaktor võimaldab sul ajastust täpsustada, segmente jagada ja eksportida SRT, VTT, TXT või JSON formaati brauserist lahkumata.
Whishper peamised omadused
Kohalik Whisper transkriptsioon
Toetab FasterWhisper, transkribeeri heli ja video oma riistvaral ilma väliste API-kõnedeta või minutipõhiste tasudeta.
URL-i ja faili sisestamine
Lohista fail otse või kleebi mis tahes URL, mida yt-dlp toetab — YouTube, taskuhäälingud, otseviited — ja Whishper hangib ja transkribeerib selle.
Võrguühenduseta tõlge
Komplektis olev LibreTranslate'i mootor tõlgib transkriptsioonid kümnetesse keeltesse, ilma et teksti kommertsiaalsele tõlke API-le saadetaks.
Sisseehitatud subtiitrite redaktor
Muuda ajastust, poolita või sisesta segmente ja jälgi CPS-i hoiatusi reaalajas, samas kui pleier tõstab esile aktiivse rea heli esitamise ajal.
Mitu ekspordivormingut
Laadi alla valmis transkriptsioonid SRT, VTT, TXT või JSON-vormingus või kopeeri toortekst otse lõikelauale.
CPU ja GPU profiilid
Töötab karbist välja võttes standardsetel CPU eksemplaridel ja toetab NVIDIA GPU kiirendust märkimisväärselt kiirema transkribeerimise jaoks võimekal riistvaral.
Miks kasutada Whishper Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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