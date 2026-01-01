Paigalda Kong ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega avatud lähtekoodiga API lüüs mikroteenuste ja API-de haldamiseks, kaitsmiseks ja skaleerimiseks.
Valige VPS-pakett Kong jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kong
Kong on maailma levinuim avatud lähtekoodiga API-värav, mis on ehitatud OpenResty (Nginx + LuaJIT) peale, tagamaks alam-millisekundilise latentsuse suurel skaalal. See asub teie teenuste ees, haldamaks autentimist, päringute piiramist, liikluse suunamist ja jälgitavust läbi rikkaliku 50+ pistikprogrammi ökosüsteemi — ilma teie rakenduse koodi muutmata.
Kong'i käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli API-liikluse, pistikprogrammide konfiguratsiooni ja tundlike mandaatide üle ilma hallatavate API-väravateenuste kasutusmahupõhise hinnastamiseta. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i Kong'i konfiguratsiooni püsivaks salvestamiseks ja on tootmiskasutuseks valmis API haldamiseks alates käivitamise hetkest.
Kong peamised omadused
Tsentraliseeritud autentimine
Rakenda OAuth 2.0, JWT, API võtmeid ja HMAC autentimist kõikides teenustes ühest juhtpunktist.
Päringute piiramine
Kaitse ülesvoolu teenuseid liikluskoormuse hüpete eest, seadistades tarbijapõhised või globaalsed päringumäära piirangud ilma koodimuudatusteta.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda Kongi 50+ ametliku pistikprogrammiga logimiseks, vahemällu salvestamiseks, teisendusteks ja kolmandate osapoolte integratsioonideks.
Halduse liides
Halda marsruute, teenuseid, tarbijaid ja pistikprogramme sisseehitatud Kong Manageri veebiliidese kaudu pordil 8002.
Mitme protokolli tugi
Suuna HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocketi ja TCP liiklust läbi ühe lüüsi protokolliteadliku koormuse tasakaalustamisega.
Miks kasutada Kong Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.