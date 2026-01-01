Kong on maailma levinuim avatud lähtekoodiga API-värav, mis on ehitatud OpenResty (Nginx + LuaJIT) peale, tagamaks alam-millisekundilise latentsuse suurel skaalal. See asub teie teenuste ees, haldamaks autentimist, päringute piiramist, liikluse suunamist ja jälgitavust läbi rikkaliku 50+ pistikprogrammi ökosüsteemi — ilma teie rakenduse koodi muutmata.

Kong'i käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli API-liikluse, pistikprogrammide konfiguratsiooni ja tundlike mandaatide üle ilma hallatavate API-väravateenuste kasutusmahupõhise hinnastamiseta. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i Kong'i konfiguratsiooni püsivaks salvestamiseks ja on tootmiskasutuseks valmis API haldamiseks alates käivitamise hetkest.