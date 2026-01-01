Remark42 on kerge, avatud lähtekoodiga kommenteerimismootor blogidele ja veebisaitidele, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Disqusi, Facebook Commentsi ja teistele kommertskommentaaride platvormidele. Kirjutatud Go keeles madala mälukasutuse ja suure samaaegsuse jaoks, manustatakse see ühe JavaScripti koodilõigu kaudu mis tahes veebisaidile — staatiline HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js või mis tahes muu raamistik — et lisada keermestatud arutelusid külastajaid jälgimata või reklaame näitamata.

Remark42 iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab iga lugeja kommentaari, hääle ja konto sinu infrastruktuuris, selmet, et kolmanda osapoole SaaS seda reklaamiandmete jaoks kaevandaks. Kompaktne süsteem töötab ühes konteineris sisseehitatud BoltDB salvestusruumiga — eraldi andmebaasi ega vahemälu pole vaja.