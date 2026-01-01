Juuruta Remark42 ühe klõpsuga.
Privaatsusele keskenduv avatud lähtekoodiga kommenteerimissüsteem blogidele ja veebisaitidele — kergekaaluline ise majutatav alternatiiv Disqusile.
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Millega saab ehitada Remark42
Remark42 on kerge, avatud lähtekoodiga kommenteerimismootor blogidele ja veebisaitidele, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Disqusi, Facebook Commentsi ja teistele kommertskommentaaride platvormidele. Kirjutatud Go keeles madala mälukasutuse ja suure samaaegsuse jaoks, manustatakse see ühe JavaScripti koodilõigu kaudu mis tahes veebisaidile — staatiline HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js või mis tahes muu raamistik — et lisada keermestatud arutelusid külastajaid jälgimata või reklaame näitamata.
Remark42 iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab iga lugeja kommentaari, hääle ja konto sinu infrastruktuuris, selmet, et kolmanda osapoole SaaS seda reklaamiandmete jaoks kaevandaks. Kompaktne süsteem töötab ühes konteineris sisseehitatud BoltDB salvestusruumiga — eraldi andmebaasi ega vahemälu pole vaja.
Remark42 peamised omadused
Lihtne manustamine
Lisa üks JavaScripti koodijupp mis tahes veebisaidile keermestatud kommentaaride lisamiseks — töötab staatiliste saitide, blogide ja mis tahes raamistikuga, mis lubab kohandatud HTML-i.
Mitme pakkuja OAuth
Külastajad logivad sisse Google'i, GitHubi, Facebooki, Twitteri, Microsofti, Yandexi, Patreoni kaudu või anonüümse või e-posti lingi autentimisega.
Privaatsuskeskne
Ei mingeid jälgimispiksleid, ei mingeid kolmanda osapoole küpsiseid, ei mingeid käitumise profileerimist — Remark42 salvestab ainult seda, mis on vajalik kommentaaride ja teavituste kuvamiseks.
Markdown ja lõimimine
Täielik Markdowni tugi, sealhulgas koodiplokid, pesastatud vastused, hääletamine ning muutmine/kustutamine konfigureeritavate ajavahemikega.
Modereerimise tööriistad
Sisseehitatud haldustööriistad massmodereerimiseks, IP blokeerimiseks, roppuste filtreerimiseks, kommentaaride otsinguks ning e-posti ja Telegrami teavituste saamiseks uute kommentaaride kohta.
Varundamine ja eksportimine
Kompaktne BoltDB salvestusruum automaatsete igapäevaste varukoopiatega, Disqusi ja WordPressi kommentaaride importija ning JSON-eksport üleviimiseks.
Miks kasutada Remark42 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.