FUXA on avatud lähtekoodiga SCADA/HMI/armatuurlaua platvorm, mis on ehitatud täielikult veebi jaoks. Lohista-ja-paiguta redaktor töötab brauseris, nii et insenerid saavad kujundada tehase imitatsioone, armatuurlaudu ja operaatoriekraane ilma patenteeritud tööriistu installimata — ja samad ekraanid kuvatakse igas brauseriga seadmes.

FUXA iseseisev majutus oma VPS-is hoiab sildiandmed, projektifailid ja seadme mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mis on oluline OT-keskkondades, kus pilvepõhine SCADA on harva valikuvõimalus. Node.js käitusaeg sisaldab natiivseid draivereid Modbusi, Siemens S7, OPC-UA, BACneti, MQTT ja Ethernet/IP jaoks, nii et see saab suhelda olemasolevate PLC-de ja väliseadmetega ilma lisaväravateta.