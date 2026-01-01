Juuruta FUXA ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga veebipõhine SCADA/HMI tarkvara reaalajas protsesside visualiseerimiseks ja tööstusseadmetega ühendamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FUXA
FUXA on avatud lähtekoodiga SCADA/HMI/armatuurlaua platvorm, mis on ehitatud täielikult veebi jaoks. Lohista-ja-paiguta redaktor töötab brauseris, nii et insenerid saavad kujundada tehase imitatsioone, armatuurlaudu ja operaatoriekraane ilma patenteeritud tööriistu installimata — ja samad ekraanid kuvatakse igas brauseriga seadmes.
FUXA iseseisev majutus oma VPS-is hoiab sildiandmed, projektifailid ja seadme mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mis on oluline OT-keskkondades, kus pilvepõhine SCADA on harva valikuvõimalus. Node.js käitusaeg sisaldab natiivseid draivereid Modbusi, Siemens S7, OPC-UA, BACneti, MQTT ja Ethernet/IP jaoks, nii et see saab suhelda olemasolevate PLC-de ja väliseadmetega ilma lisaväravateta.
FUXA peamised omadused
Veebipõhine redaktor
Kujunda SCADA ekraane, töölaudu ja häireid otse brauseris pukseerimisredaktoriga — Windowsi-põhiseid inseneritööriistu pole vaja.
Tööstuslikud protokollid
Sisseehitatud draiverid Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT ja Ethernet/IP jaoks ühendavad FUXA PLC-de ja väliseadmetega otse karbist.
Reaalajas sildid
Seo ekraanielemendid reaalajas seadme siltidega ja jälgi väärtuste reaalajas uuendamist sisseehitatud ajalooandmete toega trendide ja aruannete jaoks.
Alarmid ja sündmused
Seadista lävepõhised alarmid kinnitusvoogudega ja säilita sündmuste ajalugu auditite ja intsidentidejärgseks analüüsiks.
SVG-põhine graafika
Skaleeritav vektorgraafika hoiab jäljendid teravad igal ekraanisuurusel, alates operaatori HMI-dest kuni suurte ülevaatepaneelideni juhtimiskeskuse seinal.
Skriptitav loogika
Lisa kohandatud JavaScripti loogika arvutuste, teisenduste ja tingimusliku käitumise haldamiseks ilma rakendust uuesti ehitamata.
Miks kasutada FUXA Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.