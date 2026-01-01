Screego on avatud lähtekoodiga ekraanijagamise server, mis võimaldab meeskondadel kaugtööd teha, ilma tundlikku ekraanisisu kolmanda osapoole SaaS-i kaudu suunamata. See kasutab WebRTC-d madala latentsusega voogesituseks ja sisaldab TURN-relee serverit, nii et ühendused õnnestuvad läbi piiravate ettevõtte tulemüüride ja sümmeetrilise NAT-i — kõrvaldades kõige levinuma põhjuse, miks ekraanijagamine teistes tööriistades ebaõnnestub.

Screego juurutamine oma VPS-is annab sulle püsiva ekraanijagamise lõpp-punkti sinu täieliku kontrolli all. Puuduvad koosolekute mahupiirangud, puuduvad tellimiskulud hosti kohta ja kolmandate osapoolte juurdepääs jagatavale sisule. Osalejad liituvad mis tahes kaasaegse brauseri kaudu ilma pistikprogrammide või allalaadimisteta.