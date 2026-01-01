Posterizarr on avatud lähtekoodiga automatiseerimistööriist, mis loob kauneid, tekstita plakateid, taustapilte ja tiitlikaarte sinu Plexi, Jellyfini või Emby teegile. See tõmbab kunstiteoseid Fanart.tv-st, TMDB-st, TVDB-st, Plexist ja IMDb-st, seejärel rakendab sinu enda ülekatteid, fonte ja tekstireegleid, nii et iga film, saade ja hooaeg näeks teegis ühtne välja.

Posterizarr'i ise majutamine VPS-is annab sellele stabiilse tööaja ja pühendatud ribalaiuse, mis on vajalik tuhandete üksuste automaatseks massiliseks kunstiteoste genereerimiseks. Kaasasolev veebiliides võimaldab sul hallata seadeid, jälgida edenemist ja käivitada toiminguid brauserist, samal ajal kui integratsioonid Tautulli, Sonarr'i ja Radarr'iga hoiavad uued väljalasked poleeritud välimusega kohe, kui need sinu teeki jõuavad.