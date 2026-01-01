Paigalda Posterizarr ühe klõpsuga paigaldusega.
Automatiseeritud plakatigeneraator Plexi, Jellyfini ja Emby jaoks, mis hangib ja asetab peale kunstiteoseid TMDB-st, Fanartist ja TVDB-st.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Posterizarr
Posterizarr on avatud lähtekoodiga automatiseerimistööriist, mis loob kauneid, tekstita plakateid, taustapilte ja tiitlikaarte sinu Plexi, Jellyfini või Emby teegile. See tõmbab kunstiteoseid Fanart.tv-st, TMDB-st, TVDB-st, Plexist ja IMDb-st, seejärel rakendab sinu enda ülekatteid, fonte ja tekstireegleid, nii et iga film, saade ja hooaeg näeks teegis ühtne välja.
Posterizarr'i ise majutamine VPS-is annab sellele stabiilse tööaja ja pühendatud ribalaiuse, mis on vajalik tuhandete üksuste automaatseks massiliseks kunstiteoste genereerimiseks. Kaasasolev veebiliides võimaldab sul hallata seadeid, jälgida edenemist ja käivitada toiminguid brauserist, samal ajal kui integratsioonid Tautulli, Sonarr'i ja Radarr'iga hoiavad uued väljalasked poleeritud välimusega kohe, kui need sinu teeki jõuavad.
Posterizarr peamised omadused
Täielik veebiliides
Halda seadeid, jälgi tegevust ja käivita plakatite käivitusi kaasaegsest brauseriliidesest, selle asemel et JSON-faile käsitsi redigeerida.
Plex, Jellyfin, Emby
Genereerib kunstiteoseid kõigi kolme suurema meediaserveri jaoks ja kirjutab varad Kometa-ühilduvasse kaustastruktuuri teisaldatavuse tagamiseks.
Mitmeallikaline kunstiteos
Toob pilte Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex ja IMDb saitidelt, et iga pealkiri leiaks kõrge resolutsiooniga, tekstita lähtekunsti.
Kohandatud ülekatted ja tekst
Rakenda oma fonte, värve, gradiente ja tekstireegleid, et luua ühtne plakati stiil filmide, saadete ja hooaegade lõikes.
Arr virna integratsioon
Käivitub automaatselt Tautullist, Sonarrist ja Radartist, nii et uued väljalasked saavad sobivad plakatid niipea kui need on lisatud.
Varundatud ja käsitsi hallatavad varad
Pühendatud kettamahud varade varundamiseks ja käsitsi kureeritud kunstiteosed hoiavad kohandatud plakateid turvaliselt ümberehituste ja uuenduste käigus.
Miks kasutada Posterizarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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