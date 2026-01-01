Shoutrrr on avatud lähtekoodiga sotsiaalmeedia postituste ajastamise tööriist, mis on loodud ise majutatava alternatiivina Bufferile, Typefullyle ja Hootsuite'ile. See võimaldab sul koostada postituse üks kord ja panna selle järjekorda X-i (Twitter), Bluesky ja LinkedIni jaoks ühest juhtpaneelist, koos võrgupõhise märgipiirangu haldamise, OAuth-põhiste kontode ühenduste ja sisseehitatud taustateenusega, mis avaldab postitused ajakava järgi.

Shoutrrr ise majutamine oma VPS-is hoiab mustandid, ajastatud järjekorrad ja ühendatud sotsiaalkontod sinu enda infrastruktuuris — ei mingit kasutajapõhist hinda, ei mingeid postituste piiranguid ega kolmandate osapoolte ligipääsu sinu sisustrateegiale. Vaikimisi SQLite konfiguratsioon töötab ühes konteineris, samas kui püsivad kettamahud tagavad, et üleslaadimised ja andmed säilivad uuesti juurutamisel.