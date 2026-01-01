Juuruta Shoutrrr ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga ise majutatav sotsiaalmeedia ajastaja X-i, Bluesky ja LinkedIni jaoks — kirjuta üks kord ja avalda kõikjal.
Valige VPS-pakett Shoutrrr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shoutrrr
Shoutrrr on avatud lähtekoodiga sotsiaalmeedia postituste ajastamise tööriist, mis on loodud ise majutatava alternatiivina Bufferile, Typefullyle ja Hootsuite'ile. See võimaldab sul koostada postituse üks kord ja panna selle järjekorda X-i (Twitter), Bluesky ja LinkedIni jaoks ühest juhtpaneelist, koos võrgupõhise märgipiirangu haldamise, OAuth-põhiste kontode ühenduste ja sisseehitatud taustateenusega, mis avaldab postitused ajakava järgi.
Shoutrrr ise majutamine oma VPS-is hoiab mustandid, ajastatud järjekorrad ja ühendatud sotsiaalkontod sinu enda infrastruktuuris — ei mingit kasutajapõhist hinda, ei mingeid postituste piiranguid ega kolmandate osapoolte ligipääsu sinu sisustrateegiale. Vaikimisi SQLite konfiguratsioon töötab ühes konteineris, samas kui püsivad kettamahud tagavad, et üleslaadimised ja andmed säilivad uuesti juurutamisel.
Shoutrrr peamised omadused
Mitmevõrguline avaldamine
Koosta postitus üks kord ja avalda see samaaegselt X-is, Blueskys ja LinkedInis koos platvormipõhiste märgilimiitide ja eelvaate kuvamisega.
Tausta ajastaja
Sisseehitatud järjekorra töötleja ja croni ajastaja avaldavad sinu postitused planeeritud ajal, ilma brauseri vahelehte lahti hoidmata.
OAuth konto sidumine
Ühenda X ja LinkedIn OAuth 2.0 kaudu ning Bluesky rakenduse parooli kaudu — volitused ja märgid jäävad sinu enda juurutuse sisse.
SQLite vaikimisi
Tarnitakse ühes konteineris koos SQLite'iga salvestamiseks — pole vaja hallata välist andmebaasi ega vahemälu, valikuliste Postgresi ja Redisi uuendustega.
Kaasatusmõõdikud
Sisseehitatud mõõdikud jäädvustavad postituste jõudluse ajapikku, et saaksid võrrelda võrgustikke ja täpsustada strateegiat ilma väliste analüüsivahenditeta.
Miks kasutada Shoutrrr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.