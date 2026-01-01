Juurutage OpenBao ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga salajaste andmete haldamise platvorm API võtmete, paroolide, sertifikaatide ja muude tundlike andmete turvaliseks salvestamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenBao
OpenBao on kogukonnapõhine HashiCorp Vaulti avatud lähtekoodiga haru, mis on loodud pakkuma turvalist, tsentraliseeritud salajaste andmete haldamist meeskondadele ja rakendustele. See võimaldab teil salvestada, juurde pääseda ja pöörata dünaamilisi salajasi andmeid, krüpteerimisvõtmeid ja volitusi ühtse API kaudu, hajutamata tundlikke andmeid konfiguratsioonifailidesse või keskkonnamuutujatesse.
OpenBao ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie salajased andmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist — puuduvad kasutuspiirangud, tarnijast sõltuvus ja oht, et SaaS-teenuse pakkuja pääseb teie volitustele ligi. Saate oma kontrolli alla täieliku Vaultiga ühilduva funktsioonide komplekti.
OpenBao peamised omadused
Dünaamilised saladused
Genereeri lühiajalised mandaadid nõudmisel andmebaasidele ja pilveteenuse pakkujatele, mis tühistatakse automaatselt, kui neid enam ei vajata.
Krüpteeritud võtme-väärtuse hoidla
Salvesta suvalised saladused puhkeolekus AES-256-GCM krüpteerimisega, nii et tundlikud väärtused ei ole kunagi kettal avatud.
Peeneteraline juurdepääsukontroll
Määratle poliisipõhised juurdepääsureeglid, mis piiravad, millised teenused ja kasutajad saavad lugeda, kirjutada või loetleda konkreetseid salajasi teekondi.
Mitu autentimismeetodit
Rakenduste ja kasutajate autentimine tokenite, userpassi, AppRole'i, LDAP-i, JWT-i ja muude meetodite kaudu, oma töövoogu muutmata.
Täielik auditlogimine
Iga päring ja vastus logitakse võltsimiskindlatesse auditilogidesse, mis annab sulle täieliku jälgitavuse vastavuse ja intsidentide lahendamise jaoks.
HTTP API ja CLI
Integreeri saladuste hankimine mis tahes keelde või töövoogu, kasutades REST API-t või platvormiülest bao CLI-d.
Miks kasutada OpenBao Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.