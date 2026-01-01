OpenBao on kogukonnapõhine HashiCorp Vaulti avatud lähtekoodiga haru, mis on loodud pakkuma turvalist, tsentraliseeritud salajaste andmete haldamist meeskondadele ja rakendustele. See võimaldab teil salvestada, juurde pääseda ja pöörata dünaamilisi salajasi andmeid, krüpteerimisvõtmeid ja volitusi ühtse API kaudu, hajutamata tundlikke andmeid konfiguratsioonifailidesse või keskkonnamuutujatesse.

OpenBao ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie salajased andmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist — puuduvad kasutuspiirangud, tarnijast sõltuvus ja oht, et SaaS-teenuse pakkuja pääseb teie volitustele ligi. Saate oma kontrolli alla täieliku Vaultiga ühilduva funktsioonide komplekti.