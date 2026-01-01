Paigaldage OrangeHRM ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga personalijuhtimissüsteem töötajate, puhkuste, värbamise ja personalitöövoogude haldamiseks.
Valige VPS-pakett OrangeHRM jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OrangeHRM
OrangeHRM on täielikult avatud lähtekoodiga personalijuhtimise platvorm, mida kasutavad tuhanded organisatsioonid üle maailma. See hõlmab kogu personalijuhtimise elutsüklit — alates töötajate andmetest ja puhkuste haldamisest kuni tulemuslikkuse hindamiste, värbamisprotsesside ja ajaarvestuseni — ühes iseseisvalt majutatud rakenduses.
Majutades OrangeHRM-i oma VPS-is, hoiate kõik töötajate andmed, palgaandmed ja personalidokumendid oma otsese kontrolli all ilma kasutajapõhiste SaaS-tasudeta. Saate täieliku juurdepääsu andmebaasile kohandatud aruandluse ja integratsioonide jaoks, säilitades samal ajal täieliku omandiõiguse tundlike tööjõuandmete üle.
OrangeHRM peamised omadused
Töötajate juhtimine
Halda keskset töötajate kataloogi koos tööajaloo, dokumentide, kvalifikatsioonide ja organisatsiooni struktuuriga ühes kohas.
Puhkused ja kohalolek
Halda puhkuseõigusi, kinnitamise töövooge, pühadekalendreid ja kohalolekuarvestust kogu oma töötajaskonna ulatuses.
Värbamismoodul
Jälgi vabu töökohti, kandidaatide avaldusi, intervjuuetappe ja värbamisotsuseid ilma eraldi ATS-tööriistata.
Tulemuslikkuse hindamised
Käivita struktureeritud hindamistsüklid eesmärkide seadmise, 360-kraadise tagasiside ja seadistatavate hindamise töövoogudega.
Aja ja projekti jälgimine
Sisesta töölehed projektidele ja klientidele, koos kinnitusvoogudega ja eksporditavate aruannetega arveldamiseks või palgaarvestuseks.
Miks kasutada OrangeHRM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.