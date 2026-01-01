OrangeHRM on täielikult avatud lähtekoodiga personalijuhtimise platvorm, mida kasutavad tuhanded organisatsioonid üle maailma. See hõlmab kogu personalijuhtimise elutsüklit — alates töötajate andmetest ja puhkuste haldamisest kuni tulemuslikkuse hindamiste, värbamisprotsesside ja ajaarvestuseni — ühes iseseisvalt majutatud rakenduses.

Majutades OrangeHRM-i oma VPS-is, hoiate kõik töötajate andmed, palgaandmed ja personalidokumendid oma otsese kontrolli all ilma kasutajapõhiste SaaS-tasudeta. Saate täieliku juurdepääsu andmebaasile kohandatud aruandluse ja integratsioonide jaoks, säilitades samal ajal täieliku omandiõiguse tundlike tööjõuandmete üle.