Icinga 2 ühe klõpsuga paigaldamine.
Avatud lähtekoodiga monitooringuplatvorm hostidele, teenustele ja mõõdikutele, millel on võimas DSL ja REST API.
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Millega saab ehitada Icinga 2
Icinga 2 on Nagios'e kaasaegne järeltulija, mis on jõudluse tagamiseks ümber kirjutatud C++-s ja ehitatud võimsa konfiguratsiooni DSL-i, natiivse REST API ja pistikprogrammidega funktsioonimoodulite ümber. See kontrollib hostide, teenuste, võrguseadmete ja rakenduste kättesaadavust, arvutab olekumuutusi ja seisakuid ning käivitab teavitused, kui midagi läheb katki — kõik toetatud tuhandete olemasolevate Nagios-ühilduvate pistikprogrammidega.
See mall koondab Icinga 2 koos Icinga DB-ga, Redis-põhise sünkroonimisdeemoniga ja Icinga Web 2-ga, nii et saate kohe karbist välja võttes täieliku jälgimisvirna koos kaasaegse juhtpaneeliga. Isemajutus oma VPS-is hoiab iga hoiatuse, mõõdiku ja hosti inventari teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma hostipõhise hinnakujunduse või tarnija lukustuseta.
Icinga 2 peamised omadused
Nagios pistikprogrammiga ühilduv
Kasutab uuesti kogu Nagios pistikprogrammide ökosüsteemi, nii et olemasolevad kontrolliskriptid HTTP, SMTP, ketta, protsessori, andmebaaside ja sertifikaatide jaoks töötavad muudatusteta.
Moodne veebi töölaud
Icinga Web 2 koos Icinga DB mooduliga pakub kiiret loendi-, filtreerimis- ja detailivaadet koos tumeda režiimi, masskinnitamise ja modaalse seisakute ajastamisega.
Võimas konfiguratsiooni DSL
Reeglite, mallide ja hostigruppide rakendamine võimaldab sul määrata jälgimise sadadele hostidele paari reaga, selle asemel et korrata hostipõhiseid plokke.
REST API ja sündmused
Täielik REST API hostidele, teenustele, seisakutele, kommentaaridele ja kinnitustele võimaldab automaatikat, armatuurlaudu ja ChatOps integratsioone.
Icinga DB voogedastuse sünkroonimine
Redisega toetatud sünkroonimisdeemon voogedastab iga kontrolli tulemuse ja olekumuutuse MariaDB-sse, nii et veebiliides peegeldab alati reaalajas olekut minimaalse viivitusega.
Hajutatud monitooring
Põhikonteiner saab hiljem vastu võtta satelliit- ja agenditsoone, võimaldades sul skaleerida mitmesse andmekeskusesse samast konfiguratsioonipuust.
Miks kasutada Icinga 2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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