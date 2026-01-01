Kuni 69% allahindlust Icinga 2 tootele

Icinga 2 ühe klõpsuga paigaldamine.

Avatud lähtekoodiga monitooringuplatvorm hostidele, teenustele ja mõõdikutele, millel on võimas DSL ja REST API.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Icinga 2 ühe klõpsuga paigaldamine.

Valige VPS-pakett Icinga 2 jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Icinga 2

Icinga 2 on Nagios'e kaasaegne järeltulija, mis on jõudluse tagamiseks ümber kirjutatud C++-s ja ehitatud võimsa konfiguratsiooni DSL-i, natiivse REST API ja pistikprogrammidega funktsioonimoodulite ümber. See kontrollib hostide, teenuste, võrguseadmete ja rakenduste kättesaadavust, arvutab olekumuutusi ja seisakuid ning käivitab teavitused, kui midagi läheb katki — kõik toetatud tuhandete olemasolevate Nagios-ühilduvate pistikprogrammidega.

See mall koondab Icinga 2 koos Icinga DB-ga, Redis-põhise sünkroonimisdeemoniga ja Icinga Web 2-ga, nii et saate kohe karbist välja võttes täieliku jälgimisvirna koos kaasaegse juhtpaneeliga. Isemajutus oma VPS-is hoiab iga hoiatuse, mõõdiku ja hosti inventari teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma hostipõhise hinnakujunduse või tarnija lukustuseta.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Icinga 2 peamised omadused

Nagios pistikprogrammiga ühilduv

Kasutab uuesti kogu Nagios pistikprogrammide ökosüsteemi, nii et olemasolevad kontrolliskriptid HTTP, SMTP, ketta, protsessori, andmebaaside ja sertifikaatide jaoks töötavad muudatusteta.

Moodne veebi töölaud

Icinga Web 2 koos Icinga DB mooduliga pakub kiiret loendi-, filtreerimis- ja detailivaadet koos tumeda režiimi, masskinnitamise ja modaalse seisakute ajastamisega.

Võimas konfiguratsiooni DSL

Reeglite, mallide ja hostigruppide rakendamine võimaldab sul määrata jälgimise sadadele hostidele paari reaga, selle asemel et korrata hostipõhiseid plokke.

REST API ja sündmused

Täielik REST API hostidele, teenustele, seisakutele, kommentaaridele ja kinnitustele võimaldab automaatikat, armatuurlaudu ja ChatOps integratsioone.

Icinga DB voogedastuse sünkroonimine

Redisega toetatud sünkroonimisdeemon voogedastab iga kontrolli tulemuse ja olekumuutuse MariaDB-sse, nii et veebiliides peegeldab alati reaalajas olekut minimaalse viivitusega.

Hajutatud monitooring

Põhikonteiner saab hiljem vastu võtta satelliit- ja agenditsoone, võimaldades sul skaleerida mitmesse andmekeskusesse samast konfiguratsioonipuust.

Miks kasutada Icinga 2 Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma on ilus, ise majutatav jälgimisvahend.

Vali
Alerta

Alerta

Avatud lähtekoodiga hoiatuste haldamise platvorm seirehoiatuste koondamiseks

Vali
Apache Druid

Apache Druid

Reaalajas analüütika andmebaas alla sekundi OLAP-päringute jaoks voogedastatavate sündmusandmete kohta

Vali
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.