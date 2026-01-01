Icinga 2 on Nagios'e kaasaegne järeltulija, mis on jõudluse tagamiseks ümber kirjutatud C++-s ja ehitatud võimsa konfiguratsiooni DSL-i, natiivse REST API ja pistikprogrammidega funktsioonimoodulite ümber. See kontrollib hostide, teenuste, võrguseadmete ja rakenduste kättesaadavust, arvutab olekumuutusi ja seisakuid ning käivitab teavitused, kui midagi läheb katki — kõik toetatud tuhandete olemasolevate Nagios-ühilduvate pistikprogrammidega.

See mall koondab Icinga 2 koos Icinga DB-ga, Redis-põhise sünkroonimisdeemoniga ja Icinga Web 2-ga, nii et saate kohe karbist välja võttes täieliku jälgimisvirna koos kaasaegse juhtpaneeliga. Isemajutus oma VPS-is hoiab iga hoiatuse, mõõdiku ja hosti inventari teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma hostipõhise hinnakujunduse või tarnija lukustuseta.