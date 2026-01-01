Paigaldage Daptin ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem, mis pakub mis tahes andmemudelit automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-de kaudu.
Valige VPS-pakett Daptin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Daptin
Daptin on avatud lähtekoodiga taustateenus, mis muudab iga andmemudeli täielikuks REST- ja GraphQL API-ks, sisseehitatud kasutaja autentimise, rollipõhiste õiguste ja olekumasinatega. Selle asemel, et kirjutada lõpp-punkti käsitlejaid, määratled sa üksused ja seosed YAML-is või JSON-is, ja Daptin genereerib automaatselt täieliku CRUD-liidese, juhtpaneeli ja OpenAPI spetsifikatsiooni.
Daptini ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakirjed, OAuth-i mandaadid ja üleslaaditud varad täielikult sinu kontrolli all ilma päringupõhiste tasudeta. Ühe binaarfaili juurutus sisaldab sisseehitatud tuge SQLite'ile, PostgreSQL'ile ja MySQL'ile, lisaks rclone'i toega salvestusadaptereid pilvega sünkroonitud failiveergude jaoks ja integreeritud turuplatsi pakette funktsioonide valikuliseks lubamiseks.
Daptin peamised omadused
Automaatselt loodud API-d
Määratle olemid YAML-is või JSON-is ja Daptin pakub koheselt REST-lõpp-punkte, GraphQL-skeemi ja OpenAPI spetsifikatsiooni — käitlejakoodi pole vaja.
Mitme andmebaasi tagaprogramm
Käivita sama Daptini eksemplar SQLite'i vastu kiireks alustamiseks või skaleeri PostgreSQL-i ja MySQL-i, muutmata ühtegi mudeli definitsiooni rida.
Autentimine ja õigused
Sisseehitatud kasutajahaldus, OAuth2 sotsiaalne sisselogimine, JWT autoriseerimine ja peeneteralised reapõhised õigused kaotavad vajaduse eraldiseisva identiteediteenuse järele.
Tegevused ja olekumasinad
Modelleeri äriprotsesse otse Daptini sees, kasutades tegevusahelaid ja lõplikke olekumasinaid, asendades kohandatud serverikoodi tüüpilise CRUD-i orkestreerimise jaoks.
Pilvesalvestuse sünkroonimine
Varaveerud salvestavad faile rclone'i toega pakkujate kaudu, võimaldades sul sünkroonida üleslaadimisi S3-le, Google Drive'i, Dropboxi ja kümnete teiste taustsüsteemidega koheselt kasutusvalmis.
Miks kasutada Daptin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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