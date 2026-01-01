Daptin on avatud lähtekoodiga taustateenus, mis muudab iga andmemudeli täielikuks REST- ja GraphQL API-ks, sisseehitatud kasutaja autentimise, rollipõhiste õiguste ja olekumasinatega. Selle asemel, et kirjutada lõpp-punkti käsitlejaid, määratled sa üksused ja seosed YAML-is või JSON-is, ja Daptin genereerib automaatselt täieliku CRUD-liidese, juhtpaneeli ja OpenAPI spetsifikatsiooni.

Daptini ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakirjed, OAuth-i mandaadid ja üleslaaditud varad täielikult sinu kontrolli all ilma päringupõhiste tasudeta. Ühe binaarfaili juurutus sisaldab sisseehitatud tuge SQLite'ile, PostgreSQL'ile ja MySQL'ile, lisaks rclone'i toega salvestusadaptereid pilvega sünkroonitud failiveergude jaoks ja integreeritud turuplatsi pakette funktsioonide valikuliseks lubamiseks.