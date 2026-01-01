Documenso on avatud lähtekoodiga alternatiiv DocuSignile, ehitatud organisatsioonidele, kes vajavad turvalisi, õiguslikult siduvaid digitaalallkirju, andmata tundlike dokumentide kontrolli kolmanda osapoole SaaS-teenuse pakkujale. See toetab mitmepoolseid allkirjastamise töövooge, dokumendimalle ja põhjalikke auditeerimisjälgi, puhta liidesega, mis sobib õigus-, personali- ja finantsmeeskondadele.

Documenso ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, allkirja ja auditeerimisjälje sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad dokumendipõhised tasud, tarnija kehtestatud salvestuspiirangud ega andmete lekkimise oht jagatud platvormi kaudu. Kohalik sertifikaatide haldus ja konfigureeritav SMTP tagavad, et allkirjastamisprotsess jääb täielikult sinu kontrolli alla.