Paigalda Documenso ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga dokumendi allkirjastamise platvorm õiguslikult siduvate digitaalallkirjade jaoks täieliku andmeomandiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Documenso
Documenso on avatud lähtekoodiga alternatiiv DocuSignile, ehitatud organisatsioonidele, kes vajavad turvalisi, õiguslikult siduvaid digitaalallkirju, andmata tundlike dokumentide kontrolli kolmanda osapoole SaaS-teenuse pakkujale. See toetab mitmepoolseid allkirjastamise töövooge, dokumendimalle ja põhjalikke auditeerimisjälgi, puhta liidesega, mis sobib õigus-, personali- ja finantsmeeskondadele.
Documenso ise majutamine oma VPS-is hoiab iga dokumendi, allkirja ja auditeerimisjälje sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad dokumendipõhised tasud, tarnija kehtestatud salvestuspiirangud ega andmete lekkimise oht jagatud platvormi kaudu. Kohalik sertifikaatide haldus ja konfigureeritav SMTP tagavad, et allkirjastamisprotsess jääb täielikult sinu kontrolli alla.
Documenso peamised omadused
Mitmepoolne allkirjastamine
Suuna dokumendid mitmele allkirjastajale järjestikuses või paralleelses järjekorras ja jälgi valmimise olekut reaalajas.
Põhjalikud auditirajad
Iga tegevus logitakse ajatemplitena ja IP-aadressidega, luues tõendusmaterjali, mida on vaja õiguslike ja nõuetele vastavuse tagamiseks.
Dokumendi mallid
Salvesta sageli kasutatavad dokumendistruktuurid mallidena, et kiirendada korduvate allkirjastamise töövoogude, nagu lepingud ja NDA-d, läbiviimist.
Kohalik sertifikaadi allkirjastamine
Dokumendid allkirjastatakse, kasutades lokaalselt hallatavat sertifikaati, hoides krüptograafilise protsessi täielikult teie infrastruktuuris.
E-posti teavitused
Automaatsed meeldetuletused ja olekuvärskendused hoiavad kõik osapooled kursis, ilma et dokumendi saatjad peaksid käsitsi järelkontrolli tegema.
Miks kasutada Documenso Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.