Juuruta QloApps ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga hotellihaldus- ja broneerimissüsteem koos majutusasutuse haldussüsteemi, broneerimismootori ja hotelli veebisaidiga.
Valige VPS-pakett QloApps jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada QloApps
QloApps on tasuta, avatud lähtekoodiga hotellikaubanduse platvorm, mis ühendab majutusasutuse haldussüsteemi, otsebroneerimismootori ja kliendile suunatud hotelli veebisaidi ühes installatsioonis. Hotelliomanikud saavad ühest juhtpaneelist hallata tubade saadavust, hindu, makse ja broneeringuid, võttes samal ajal broneeringuid vastu otse oma saidil, maksmata vahendustasu kolmandate osapoolte portaalidele.
QloAppsi ise majutamine oma VPS-is hoiab külaliste andmed, maksekirjed ja broneeringute ajaloo täielikult sinu kontrolli all, kõrvaldab broneeringupõhised tasud, mis on tavalised majutatud broneerimisteenuste puhul, ja võimaldab sul kohandada broneerimisvoogu, teemat ja tagakontorit vastavalt sellele, kuidas sinu majutusasutus tegelikult töötab.
QloApps peamised omadused
Otsebroneerimismootor
Võta broneeringuid vastu otse oma hotelli veebilehel reaalajas saadavuse, hinnaplaanide ja koheste kinnitustega — ilma vahendustasuta kolmandate osapoolte portaalidele.
Kinnisvarahaldus
Halda tube, toatüüpe, hinnaplaane, hooajalist hinnastust, makse ja laoseisu ühest tagakontorist, mis on üles ehitatud reaalsete hotelli töövoogude ümber.
Mitme hotelli tugi
Käita mitut majutusasutust ühest installatsioonist, kus on hotellipõhised toad, hinnad, personali õigused ja konsolideeritud aruandlus kogu grupi ulatuses.
Sisseehitatud hotelli koduleht
Loo kliendile suunatud hotelli veebisait koos tubade nimekirjade, galerii, arvustuste ja kontaktlehtedega valmislahendusena — pole vaja eraldi sisuhaldussüsteemi hallata.
Moodulid ja lisad
Laienda broneerimisvooge makseväravate, kanalihaldurite ja turundusmoodulitega QloAppsi turuplatsilt, põhikoodi muutmata.
Mitmekeelne ja valuuta
Teeninda rahvusvahelisi külalisi koos sisseehitatud mitmekeelse ja mitme valuuta toega, mis on halduspaneelilt turupõhiselt konfigureeritav.
Miks kasutada QloApps Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.