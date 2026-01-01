QloApps on tasuta, avatud lähtekoodiga hotellikaubanduse platvorm, mis ühendab majutusasutuse haldussüsteemi, otsebroneerimismootori ja kliendile suunatud hotelli veebisaidi ühes installatsioonis. Hotelliomanikud saavad ühest juhtpaneelist hallata tubade saadavust, hindu, makse ja broneeringuid, võttes samal ajal broneeringuid vastu otse oma saidil, maksmata vahendustasu kolmandate osapoolte portaalidele.

QloAppsi ise majutamine oma VPS-is hoiab külaliste andmed, maksekirjed ja broneeringute ajaloo täielikult sinu kontrolli all, kõrvaldab broneeringupõhised tasud, mis on tavalised majutatud broneerimisteenuste puhul, ja võimaldab sul kohandada broneerimisvoogu, teemat ja tagakontorit vastavalt sellele, kuidas sinu majutusasutus tegelikult töötab.