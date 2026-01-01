Yopass on avatud lähtekoodiga krüpteeritud saladuste jagamise teenus, mis võimaldab sul turvaliselt jagada paroole, tokeneid ja tundlikke faile, jätmata neid e-kirjade vestlustesse, vestluslogidesse või tugipiletitesse. Saladused krüpteeritakse brauseris OpenPGP abil enne serverisse saatmist — dekrüpteerimisvõti ei jõua kunagi serverisse, nii et isegi host ei saa sinu saladusi lugeda. Iga saladus saab unikaalse ühekordse URL-i, mis hävitab end automaatselt pärast vaatamist või pärast konfigureeritavat aegumistähtaega.

Yopassi ise majutamine oma VPS-is annab sinu organisatsioonile privaatse, auditeeritava kanali volituste ja tundlike konfiguratsiooniandmete jagamiseks. Pole vaja hallata kontosid, pole jälgimist ega lihtteksti salvestust — lihtsalt puhas liides saladuste turvaliseks vahetamiseks meeskondade sees või väliste osapooltega.