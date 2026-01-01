Yopassi juurutamine ühe kliki paigaldusega.
Krüpteeritud saladuste jagamise teenus paroolide ja tundlike andmete saatmiseks isehävitavate ühekordsete linkide kaudu.
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Millega saab ehitada Yopass
Yopass on avatud lähtekoodiga krüpteeritud saladuste jagamise teenus, mis võimaldab sul turvaliselt jagada paroole, tokeneid ja tundlikke faile, jätmata neid e-kirjade vestlustesse, vestluslogidesse või tugipiletitesse. Saladused krüpteeritakse brauseris OpenPGP abil enne serverisse saatmist — dekrüpteerimisvõti ei jõua kunagi serverisse, nii et isegi host ei saa sinu saladusi lugeda. Iga saladus saab unikaalse ühekordse URL-i, mis hävitab end automaatselt pärast vaatamist või pärast konfigureeritavat aegumistähtaega.
Yopassi ise majutamine oma VPS-is annab sinu organisatsioonile privaatse, auditeeritava kanali volituste ja tundlike konfiguratsiooniandmete jagamiseks. Pole vaja hallata kontosid, pole jälgimist ega lihtteksti salvestust — lihtsalt puhas liides saladuste turvaliseks vahetamiseks meeskondade sees või väliste osapooltega.
Yopass peamised omadused
Otspunktkrüptimine
Saladused krüpteeritakse brauseris OpenPGP-d kasutades enne edastamist, tagades, et serveril pole kunagi ligipääsu krüpteerimata andmetele.
Ühekordsed lingid
Iga saladus genereerib unikaalse URL-i, mis hävitatakse jäädavalt pärast esimest vaatamist, takistades volitamata korduvjuurdepääsu.
Seadistatav aegumine
Seadista saladused automaatselt aeguma tundide, päevade või nädalate pärast, et unustatud linke ei saaks kasutada aegunud tundlike andmete kättesaamiseks.
Kohandatud paroolikaitse
Lisa valikuline paroolifraas saladusele täiendava kaitsekihi jaoks lisaks ühekordsele lingile endale.
Failide jagamine
Laadi üles ja jaga krüpteeritud faile koos tekstisaladustega, kus voogkrüpteerimine hoiab failide sisu otsast lõpuni privaatsena.
Kontosid pole vaja
Saajad pääsevad saladustele ligi otse lingi kaudu ilma sisselogimiseta, muutes sisselogimisandmete jagamise väliste töövõtjate või klientidega sujuvaks.
Miks kasutada Yopass Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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