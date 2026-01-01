LibreSpeed on kerge, avatud lähtekoodiga HTML5 kiirustest, mis mõõdab allalaadimist, üleslaadimist, pingi ja värinat otse brauseris. Erinevalt kommertskiirustesti saitidest töötab see täielikult teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, nii et saate avaldada privaatse kiirustesti oma meeskonnale, internetiteenuse pakkujale või klientidele ilma liiklust kolmandate osapoolte mõõteserverite kaudu saatmata.

LibreSpeedi ise majutamine VPS-il annab sulle täpsed, korratavad mõõtmised usaldusväärse serveri vastu, koos testipõhise tulemuste andmebaasiga, mis võimaldab sul võrrelda ühenduse kvaliteeti aja jooksul. Testid töötavad igas kaasaegses laua- või mobiilibrauseris ilma installimisetapi ja kliendirakenduseta.