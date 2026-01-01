Juuruta LibreSpeed ühe klõpsuga.
Ise majutatud interneti kiiruse test, mis töötab igas brauseris ilma Flashi, Java või pistikprogrammideta.
Valige VPS-pakett LibreSpeed jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibreSpeed
LibreSpeed on kerge, avatud lähtekoodiga HTML5 kiirustest, mis mõõdab allalaadimist, üleslaadimist, pingi ja värinat otse brauseris. Erinevalt kommertskiirustesti saitidest töötab see täielikult teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, nii et saate avaldada privaatse kiirustesti oma meeskonnale, internetiteenuse pakkujale või klientidele ilma liiklust kolmandate osapoolte mõõteserverite kaudu saatmata.
LibreSpeedi ise majutamine VPS-il annab sulle täpsed, korratavad mõõtmised usaldusväärse serveri vastu, koos testipõhise tulemuste andmebaasiga, mis võimaldab sul võrrelda ühenduse kvaliteeti aja jooksul. Testid töötavad igas kaasaegses laua- või mobiilibrauseris ilma installimisetapi ja kliendirakenduseta.
LibreSpeed peamised omadused
Installivaba brauseri test
Puhas HTML5 ja JavaScript — töötab igas kaasaegses brauseris lauaarvutis või mobiilis, ilma Flashi, Java või allalaadimist vajamata.
Allalaadimine, üleslaadimine, ping, jitter
Esitab kõik neli standardmõõdikut konfigureeritava testi kestuse ja samaaegsete ühenduste arvuga täpsete tulemuste saamiseks.
Tulemuste andmebaas
Sisseehitatud SQLite või MySQL taustaprogramm salvestab iga testkäivituse koos ajatempli, IP ja internetiteenuse pakkujaga, et saaksid aja jooksul muutusi jälgida.
Kohandatav bränding
Muutke esiotsa HTML-i, vahetage logo ja rakendage oma teema, et pakkuda oma organisatsioonile täielikult bränditud kiirustesti.
IP ja ISP päring
Valikuline ipinfo.io integratsioon rikastab iga tulemust külastaja interneti-teenuse pakkuja, organisatsiooni ja ligikaudse asukohaga.
Miks kasutada LibreSpeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.