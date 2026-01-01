Grafana Tempo on suuremahuline hajutatud jälgimise taustaprogramm, mis on loodud OpenTelemetry, Jaegeri, Zipkini ja muudest allikatest jälgimisteabe vastuvõtmiseks, ilma et see nõuaks keerulist infrastruktuuri. Erinevalt jälgimisteabe hoidlatest, mis sõltuvad Elasticsearchist või Cassandrast, salvestab Tempo jälgimisteabe objektisalvestusse, muutes selle suuremahuliselt kulutõhusaks. See integreerub loomulikult Grafanaga, et insenerid saaksid Prometheuse mõõdikust või Loki logireast otse vastava jälgimisteabe juurde hüpata.

See mall koondab Tempo koos Grafana Alloiga OpenTelemetry kogujana, Prometheuse mõõdikute jaoks ja Grafana visualiseerimiskihina – pakkudes sulle iseseisvat hajutatud jälgimise virna, mida sa oma VPS-is täielikult omad ja kontrollid.