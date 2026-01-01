Juuruta Grafana Tempo ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga hajusjälgimise taustaprogramm, mis ühildub OpenTelemetry, Jaegeri ja Zipkiniga ning millel on sisseehitatud Grafana visualiseerimine.
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Millega saab ehitada Grafana Tempo
Grafana Tempo on suuremahuline hajutatud jälgimise taustaprogramm, mis on loodud OpenTelemetry, Jaegeri, Zipkini ja muudest allikatest jälgimisteabe vastuvõtmiseks, ilma et see nõuaks keerulist infrastruktuuri. Erinevalt jälgimisteabe hoidlatest, mis sõltuvad Elasticsearchist või Cassandrast, salvestab Tempo jälgimisteabe objektisalvestusse, muutes selle suuremahuliselt kulutõhusaks. See integreerub loomulikult Grafanaga, et insenerid saaksid Prometheuse mõõdikust või Loki logireast otse vastava jälgimisteabe juurde hüpata.
See mall koondab Tempo koos Grafana Alloiga OpenTelemetry kogujana, Prometheuse mõõdikute jaoks ja Grafana visualiseerimiskihina – pakkudes sulle iseseisvat hajutatud jälgimise virna, mida sa oma VPS-is täielikult omad ja kontrollid.
Grafana Tempo peamised omadused
OpenTelemetry natiivne
Võtab vastu jälgi OTLP gRPC ja HTTP, Jaeger ning Zipkin protokollide kaudu, nii et iga instrumenteeritud rakendus saab andmeid saata ilma müüjaspetsiifiliste SDK-deta.
Mõõdikud jälgedest
Genereerib automaatselt RED mõõdikud (määr, vead, kestus) span-andmetest mõõdikute generaatori kaudu, täites Prometheuse teenusetaseme ülevaadetega ilma lisainstrumenteerimiseta.
Grafana integratsioon
Eelseadistatud Grafana andmeallikas võimaldab sul hüpata mis tahes mõõdikust või logireast korreleeritud jäljele ühe klõpsuga, kiirendades algpõhjuse analüüsi.
TraceQL päringukeel
Eriotstarbeline päringukeel võimaldab sul filtreerida ja koondada jälgi teenuse, kestuse, veastaatuse ja span-atribuutide alusel täpsusega, millele ad hoc otsing ei suuda vastata.
Kulutõhus salvestus
Salvestab jälgimisandmeid kohalikule kettale, nõudmata Elasticsearchi või Cassandrat, hoides infrastruktuuri lihtsana ja tegevuskulud prognoositavatena.
Teenuse graafi visualiseerimine
Tuletab teenuste sõltuvuskaardid jälgimisandmetest ja kuvab need Grafanas, andes meeskondadele alati ajakohase ülevaate teenustevahelisest suhtlusest ja latentsusest.
Miks kasutada Grafana Tempo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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