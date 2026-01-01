Rocket.Chat on täielikult avatud lähtekoodiga meeskonnasisese suhtluse platvorm, mida usaldab üle 12 miljoni kasutaja ja mis on kasutusel tuhandetes organisatsioonides üle maailma, sealhulgas NASA-s, USA mereväes ja Deutsche Telekomis. See pakub kanaleid, otsevestlusi, videokonverentse, failide jagamist, ekraani jagamist ja laiaulatuslikku integratsiooni ökosüsteemi — seda kõike ilma kolmanda osapoole infrastruktuurile tuginemata.

Rocket.Chati ise majutamine oma VPS-is annab sinu meeskonnale privaatse suhtluskeskuse nulli kasutajapõhise tasuga ja täieliku kontrolliga sinu andmete üle. See juurutus kasutab MongoDB-d koos replikakomplektiga kõrge andmete terviklikkuse tagamiseks, tagades, et sinu sõnumid, failid ja vestluste ajalugu jäävad püsivaks ja kättesaadavaks. Esialgne administraatori konto luuakse automaatselt, kasutades juurutamisel konfigureeritud mandaate.