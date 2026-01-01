Paigalda Rocket.Chat ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga meeskonnasuhtluse platvorm reaalajas sõnumside, videokõnede ja täieliku andmeomandusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rocket.Chat
Rocket.Chat on täielikult avatud lähtekoodiga meeskonnasisese suhtluse platvorm, mida usaldab üle 12 miljoni kasutaja ja mis on kasutusel tuhandetes organisatsioonides üle maailma, sealhulgas NASA-s, USA mereväes ja Deutsche Telekomis. See pakub kanaleid, otsevestlusi, videokonverentse, failide jagamist, ekraani jagamist ja laiaulatuslikku integratsiooni ökosüsteemi — seda kõike ilma kolmanda osapoole infrastruktuurile tuginemata.
Rocket.Chati ise majutamine oma VPS-is annab sinu meeskonnale privaatse suhtluskeskuse nulli kasutajapõhise tasuga ja täieliku kontrolliga sinu andmete üle. See juurutus kasutab MongoDB-d koos replikakomplektiga kõrge andmete terviklikkuse tagamiseks, tagades, et sinu sõnumid, failid ja vestluste ajalugu jäävad püsivaks ja kättesaadavaks. Esialgne administraatori konto luuakse automaatselt, kasutades juurutamisel konfigureeritud mandaate.
Rocket.Chat peamised omadused
Reaalajas sõnumside
Korraldatud meeskonnavestlused püsivates kanalites koos lõimede, reaktsioonide, sõnumite kinnitamise ja täistekstiotsinguga kogu ajaloo ulatuses.
Video- ja helikõned
Sisseehitatud videokonverentsid koos ekraani jagamisega Jitsi, BigBlueButtoni või natiivse WebRTC kaudu — väliseid koosolekutööriistu pole vaja.
Mitmekanaliline sisendkaust
Halda kliendivestlusi LiveChatist, e-postist, WhatsAppist, Telegramist ja teistest kanalitest ühes ühtses postkastis.
Ettevõtte turvalisus
LDAP, SAML SSO, kahefaktoriline autentimine, otsast lõpuni krüpteerimine ja detailne rollipõhine juurdepääsukontroll rangete vastavusnõuetega keskkondadele.
Ulatuslikud liidestused
Ühendu GitHubi, Jira, GitLabi ja sadade teiste tööriistadega veebikonksude, kaldkäsude ja sisseehitatud rakenduste turuplatsi kaudu.
Miks kasutada Rocket.Chat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.