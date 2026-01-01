Juuruta RetroAssembly ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud retromängude kogu ja brauseripõhine emulaator, mis toetab 25+ klassikalist konsooli automaatse kujunduse ja salvestusseisunditega.
Valige VPS-pakett RetroAssembly jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RetroAssembly
RetroAssembly on ise majutatud veebirakendus, mis muudab sinu brauseri isiklikuks retromängukapiks. Laadi üles oma ROM-i kollektsioon ja mängi mänge enam kui 25 klassikaliselt platvormilt – sealhulgas NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ja Atari – otse brauseris, ilma pistikprogrammide või allalaadimisteta.
Platvorm hangib automaatselt karbipildid ja mängu metaandmed, nii et sinu kogu näeb välja nagu korralik kollektsioon, mitte faililoend. Salvestusseisundid, mängu tagasikerimine, retrostiilis varjuri efektid ja ekraanil kuvatavad mobiilsed kontrollerid on kõik sisse ehitatud. Ise majutamine hoiab sinu ROM-i kollektsiooni sinu enda serveris, privaatsena ja ligipääsetavana ainult sinu loodud kontodele.
RetroAssembly peamised omadused
25+ konsoolitugi
Mängi mänge NES-ilt, SNES-ilt, Sega Genesiselt, Game Boylt, Arcade'ilt, Atari 2600-lt, Virtual Boylt, WonderSwanilt ja paljudelt teistelt platvormidelt brauseris.
Automaatne kunstiteoste tuvastus
Karbikaaned ja mängu metaandmed laaditakse automaatselt alla, nii et sinu teek kuvab rikkalikke visuaale paljaste failinimede asemel.
Salvesta olekud ja keri tagasi
Salvesta ja taasta edenemine igal hetkel, automaatsete olekupiltide ja mängu tagasikerimisega toetatud emulaatoritel.
Mobiilisõbralikud juhtelemendid
Sisseehitatud ekraanil kuvatav virtuaalne kontroller muudab telefonides ja tahvelarvutites mängimise lihtsaks ilma füüsilise mängupuldita.
Retro visuaalsed varjutajad
Valikulised CRT ja muud varjuri efektid taastavad algse riistvara kuvarite välimuse autentsema kogemuse saamiseks.
Miks kasutada RetroAssembly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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