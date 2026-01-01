RetroAssembly on ise majutatud veebirakendus, mis muudab sinu brauseri isiklikuks retromängukapiks. Laadi üles oma ROM-i kollektsioon ja mängi mänge enam kui 25 klassikaliselt platvormilt – sealhulgas NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ja Atari – otse brauseris, ilma pistikprogrammide või allalaadimisteta.

Platvorm hangib automaatselt karbipildid ja mängu metaandmed, nii et sinu kogu näeb välja nagu korralik kollektsioon, mitte faililoend. Salvestusseisundid, mängu tagasikerimine, retrostiilis varjuri efektid ja ekraanil kuvatavad mobiilsed kontrollerid on kõik sisse ehitatud. Ise majutamine hoiab sinu ROM-i kollektsiooni sinu enda serveris, privaatsena ja ligipääsetavana ainult sinu loodud kontodele.