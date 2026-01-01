Paigalda Form.io ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga vormiehitaja ja andmehalduse API platvorm dünaamiliste vormide loomiseks, manustamiseks ja haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Form.io
Form.io on avatud lähtekoodiga vormide loomise ja API platvorm, mis võimaldab arendajatel luua keerulisi vorme, hallata esitusi ja ehitada andmepõhiseid rakendusi. See ühendab visuaalse lohistamis- ja kukutamisfunktsiooniga vormiehitaja võimsa REST API taustaprogrammiga, muutes vormide manustamise mis tahes veebi- või mobiilirakendusse lihtsaks.
Form.io ise majutamine annab sulle täieliku omandiõiguse oma vormiandmete ja esituste üle. Organisatsioonid, kes käsitlevad tundlikku teavet — uuringuvastused, kliendi vastuvõtuvormid või sisemised tööprotsessid — saavad kasu sellest, et hoiavad kõike oma infrastruktuuris ilma esituspõhiste tasudeta ja täieliku andmesuveräänsusega.
Form.io peamised omadused
Visuaalne vormiehitaja
Lohista-ja-asetamise redaktor toetab tekstivälju, failide üleslaadimist, pesastatud vorme ja tingimuslikku loogikat ilma koodi kirjutamata.
Automaatselt genereeritud REST API
Iga vorm genereerib automaatselt REST API esituste loomiseks, lugemiseks ja haldamiseks mis tahes rakendusest.
Rollipõhine juurdepääsu kontroll
Halda, kes saab vorme esitada, vaadata või hallata detailse rolli- ja õiguste halduse abil.
Kohandatud esitamise toimingud
Käivita veebihaagid, saada e-kirju või muuda andmeid automaatselt, kui vormi esitus saabub.
Manustatav JavaScripti SDK
Manusta vorme Reacti, Angulari, Vue või mis tahes veebirakendusse, kasutades ametlikku Form.io JavaScripti SDK-d.
Miks kasutada Form.io Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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