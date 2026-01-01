Form.io on avatud lähtekoodiga vormide loomise ja API platvorm, mis võimaldab arendajatel luua keerulisi vorme, hallata esitusi ja ehitada andmepõhiseid rakendusi. See ühendab visuaalse lohistamis- ja kukutamisfunktsiooniga vormiehitaja võimsa REST API taustaprogrammiga, muutes vormide manustamise mis tahes veebi- või mobiilirakendusse lihtsaks.

Form.io ise majutamine annab sulle täieliku omandiõiguse oma vormiandmete ja esituste üle. Organisatsioonid, kes käsitlevad tundlikku teavet — uuringuvastused, kliendi vastuvõtuvormid või sisemised tööprotsessid — saavad kasu sellest, et hoiavad kõike oma infrastruktuuris ilma esituspõhiste tasudeta ja täieliku andmesuveräänsusega.