Mealie on isemajutatav retseptihaldur, mis impordib retsepte mis tahes veebisaidilt ühe klõpsuga, eemaldades reklaamid ja segaduse, et salvestada puhtad, otsitavad retseptid püsivalt sinu serverisse. See korraldab retsepte sildi ja köögi järgi, skaleerib portsjoneid automaatselt ja kuvab toitumisalast teavet — kõik mobiilisõbralikus toiduvalmistamisrežiimis.

Mealie isemajutamine tähendab, et sinu retseptikogu jääb ellu veebisaitide sulgemiste ja platvormimuutuste korral, jagatud leibkonna liikmed saavad kõik ligi samale teegile ja iganädalane toiduplaneerimine genereerib koondatud ostunimekirju ilma igasuguste tellimistasudeta.