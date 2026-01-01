Paigaldage Mealie ühe klõpsuga.
Ise majutatud retseptihaldur, mis impordib retsepte mis tahes URL-ilt ja muudab need iganädalasteks toiduplaanideks koos ostunimekirjadega.
Valige VPS-pakett Mealie jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mealie
Mealie on isemajutatav retseptihaldur, mis impordib retsepte mis tahes veebisaidilt ühe klõpsuga, eemaldades reklaamid ja segaduse, et salvestada puhtad, otsitavad retseptid püsivalt sinu serverisse. See korraldab retsepte sildi ja köögi järgi, skaleerib portsjoneid automaatselt ja kuvab toitumisalast teavet — kõik mobiilisõbralikus toiduvalmistamisrežiimis.
Mealie isemajutamine tähendab, et sinu retseptikogu jääb ellu veebisaitide sulgemiste ja platvormimuutuste korral, jagatud leibkonna liikmed saavad kõik ligi samale teegile ja iganädalane toiduplaneerimine genereerib koondatud ostunimekirju ilma igasuguste tellimistasudeta.
Mealie peamised omadused
Ühe klõpsuga import
Kleebi mis tahes retsepti URL ja Mealie eraldab automaatselt koostisosad ja juhised, säästes tunde käsitsi kopeerimist.
Söögikava kalender
Lohista retseptid nädalakalendrisse ja loo koondostunimekiri kõigi planeeritud toidukordade jaoks ühe klõpsuga.
Retsepti skaalimine
Kohanda portsjonite suurusi ja kõik koostisosade kogused arvutatakse koheselt ümber — käsitsi arvutamist pole vaja.
Leibkonna jagamine
Mitme kasutaja tugi võimaldab igal pereliikmel sirvida sama retseptikogu ja panustada toiduplaani.
Püsiv salvestusruum
Retseptid, mis on salvestatud sinu VPS-i, jäävad kättesaadavaks isegi siis, kui algsed veebisaidid muutuvad, sisu eemaldavad või võrguühenduseta lähevad.
Miks kasutada Mealie Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.