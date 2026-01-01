TeslaMate on avatud lähtekoodiga andmeloger Tesla omanikele, mis ühendub Tesla API-ga, küsib pidevalt sinu auto telemeetriaandmeid ja salvestab iga sõidu, laadimise, tarkvarauuenduse ja ooterežiimi sündmuse PostgreSQL-i andmebaasi. Ehitatud puhta Phoenixi veebirakenduse ja spetsiaalse Grafana eksemplari ümber, millel on kaks tosinat eelnevalt loodud armatuurlauda, annab see sulle ajaloolise ülevaate efektiivsusest, aku degradeerumisest, laadimiskuludest ja sõiduharjumustest, mida Tesla rakendus ei näita.

TeslaMate'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kilomeetri sõiduandmeid privaatsena — ükski kolmanda osapoole analüüsiteenus ei kogu sinu reisi asukohti, laadimise ajalugu ega ärkamismustreid. Komplektis olevad PostgreSQL, Grafana ja MQTT vahendaja töötavad täielikult sinu VPS-is ning sa logid TeslaMate'i sisse oma Tesla kontoga vaid ühe korra, et andmeid koguma hakata.