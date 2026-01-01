Juuruta TeslaMate ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud andmeloger sinu Tesla jaoks, mis salvestab iga sõidu, laadimise ja reisi statistika ilusate Grafana armatuurlaudadega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TeslaMate
TeslaMate on avatud lähtekoodiga andmeloger Tesla omanikele, mis ühendub Tesla API-ga, küsib pidevalt sinu auto telemeetriaandmeid ja salvestab iga sõidu, laadimise, tarkvarauuenduse ja ooterežiimi sündmuse PostgreSQL-i andmebaasi. Ehitatud puhta Phoenixi veebirakenduse ja spetsiaalse Grafana eksemplari ümber, millel on kaks tosinat eelnevalt loodud armatuurlauda, annab see sulle ajaloolise ülevaate efektiivsusest, aku degradeerumisest, laadimiskuludest ja sõiduharjumustest, mida Tesla rakendus ei näita.
TeslaMate'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kilomeetri sõiduandmeid privaatsena — ükski kolmanda osapoole analüüsiteenus ei kogu sinu reisi asukohti, laadimise ajalugu ega ärkamismustreid. Komplektis olevad PostgreSQL, Grafana ja MQTT vahendaja töötavad täielikult sinu VPS-is ning sa logid TeslaMate'i sisse oma Tesla kontoga vaid ühe korra, et andmeid koguma hakata.
TeslaMate peamised omadused
Sõidu ja laadimise logimine
Pidev küsitlus jäädvustab iga sõidu, laadimiskorra, tarkvarauuenduse ja parkimissündmuse koos täpsete algus- ja lõpuajatemplite ning asukohtadega.
Eelvalmistatud Grafana armatuurlauad
Kaks tosinat armatuurlauda visualiseerivad valmis kujul tõhusust, sõiduulatust, laadimiskulusid, rehvide kulumist ja aku degradeerumist — Grafana seadistust pole vaja.
Reisi ja aadressi lahendus
Pöördgeokodeerimine muudab toored GPS-koordinaadid nimelisteks aadressideks, nii et reisi ajalugu näitab sulle tegelikke kohanimesid, mitte koordinaate.
Aku tervise jälgimine
Pikaajalised aku degradeerumise graafikud ja prognoositav mahukaotus aitavad sul teha teadlikke otsuseid asendamise või garantiinõuete kohta.
Tasustamiskulude aruanded
Konfigureeri asukohapõhiseid tariife, et arvutada täpsed laadimiskulud seansi kohta, igakuised arveprognoosid ja säästud võrreldes bensiiniga.
MQTT integratsioon
Auto reaalajas olek, mis avaldatakse MQTT kaudu, integreerub Home Assistant'iga, openHAB'iga või mis tahes koduautomaatika platvormiga, mis toetab MQTT-d.
Miks kasutada TeslaMate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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