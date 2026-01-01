Juuruta Diun ühe klõpsuga paigaldus.
Kerge tööriist, mis jälgib Docker'i piltide uuendusi ja saadab teavitusi sinu eelistatud kanalisse.
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Millega saab ehitada Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) on kerge CLI tööriist, mis jälgib sinu Docker piltfaile ja annab sulle märku hetkel, kui registrisse avaldatakse uus versioon. See toetab Docker Hubi, GitHub Container Registryt, GitLabi, Quayd ja privaatseid registreid, kontrollides konfigureeritava cron-ajakava alusel koos hajutusega koormuse jaotamiseks.
Diuni isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et see töötab pidevalt sinu konteinerite kõrval, täieliku juurdepääsuga Docker soklile automaatseks konteinerite avastamiseks. Sina haldad teavituste marsruutimist — Slack, Discord, e-post, veebihaagid ja palju muud — ilma piltfailide metaandmeid kolmandate osapoolte jälgimisteenustele saatmata.
Diun peamised omadused
Automaatne pildi jälgimine
Avastab ja jälgib vaikimisi kõiki töötavaid konteinereid, nii et uusi juurutusi jälgitakse ilma igasuguse käsitsi konfigureerimiseta.
Paindlikud teavitused
Toetab Slacki, Discordi, e-posti, webhooks'e ja muid kanaleid, et uuendusteated jõuaksid sinu meeskonnani, kus iganes nad töötavad.
Cron-põhine ajastamine
Kontrollid käivituvad konfigureeritava ajakava alusel, valikulise kõikumisega, et vältida registrite ülekoormamist tipptundidel.
Mitme registri tugi
Töötab koos Docker Hubi, GitHubi, GitLabi, Quay ja privaatsete registritega, hõlmates kogu sinu konteineripiltide maastikku.
Miks kasutada Diun Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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