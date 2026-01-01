Diun (Docker Image Update Notifier) on kerge CLI tööriist, mis jälgib sinu Docker piltfaile ja annab sulle märku hetkel, kui registrisse avaldatakse uus versioon. See toetab Docker Hubi, GitHub Container Registryt, GitLabi, Quayd ja privaatseid registreid, kontrollides konfigureeritava cron-ajakava alusel koos hajutusega koormuse jaotamiseks.

Diuni isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et see töötab pidevalt sinu konteinerite kõrval, täieliku juurdepääsuga Docker soklile automaatseks konteinerite avastamiseks. Sina haldad teavituste marsruutimist — Slack, Discord, e-post, veebihaagid ja palju muud — ilma piltfailide metaandmeid kolmandate osapoolte jälgimisteenustele saatmata.