Juuruta Linkwarden ühe klõpsuga paigaldusena.
Koostööline järjehaldur, mis arhiveerib terve veebilehe hetktõmmised, nii et salvestatud lingid ei aegu kunagi.
Valige VPS-pakett Linkwarden jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Linkwarden
Linkwarden on ise majutatav järjehoidjahaldur, mis lahendab linkide lagunemise probleemi, arhiveerides automaatselt täislehekülje hetktõmmiseid — sealhulgas pilte ja vormingut — sel hetkel, kui lingi salvestad. Sinu järjehoidjad jäävad loetavaks aastaid hiljem, olenemata sellest, mis algse URL-iga juhtub. Kogud, sildid, esiletõstud ja märkused võimaldavad sul luua struktureeritud teadmusbaase, mitte lihtsalt lamedate linkide loendeid.
Linkwardeni ise majutamine annab sulle piiramatu arhiveerimise, mida piirab ainult sinu VPS-i salvestusruum, täieliku privaatsuse oma sirvimisharjumuste üle ja puudub risk kaotada aastaid kogutud järjehoidjaid pilveteenuse sulgemise või hinnastamismudeli muutmise tõttu.
Linkwarden peamised omadused
Täislehe arhiveerimine
Jäädvustab automaatselt terviklikud lehekülje hetktõmmised koos piltidega, nii et järjehoidjatesse lisatud sisu säilib isegi siis, kui algsed saidid võrguühenduseta lähevad.
Kogud & sildid
Korralda järjehoidjad nimetatud kogudesse kohandatud siltide ja märkustega struktureeritud, otsitavate teadmusbaaside jaoks.
Mitme kasutaja koostöö
Jaga kogusid meeskonnakaaslastega ja halda ligipääsu kasutajapõhiste õigustega meeskonnauuringuteks ja teadmiste jagamiseks.
Täistekstiotsing
Otsi läbi arhiveeritud lehesisu, pealkirjade, kirjelduste ja annotatsioonide, et leida koheselt midagi oma kogust.
Brauseri pistikprogrammid
Salvesta lehekülgi otse Chrome'ist või Firefoxist ühe klõpsuga, kusjuures laiendus jäädvustab sisu enne selle kadumist.
Miks kasutada Linkwarden Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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