Linkwarden on ise majutatav järjehoidjahaldur, mis lahendab linkide lagunemise probleemi, arhiveerides automaatselt täislehekülje hetktõmmiseid — sealhulgas pilte ja vormingut — sel hetkel, kui lingi salvestad. Sinu järjehoidjad jäävad loetavaks aastaid hiljem, olenemata sellest, mis algse URL-iga juhtub. Kogud, sildid, esiletõstud ja märkused võimaldavad sul luua struktureeritud teadmusbaase, mitte lihtsalt lamedate linkide loendeid.

Linkwardeni ise majutamine annab sulle piiramatu arhiveerimise, mida piirab ainult sinu VPS-i salvestusruum, täieliku privaatsuse oma sirvimisharjumuste üle ja puudub risk kaotada aastaid kogutud järjehoidjaid pilveteenuse sulgemise või hinnastamismudeli muutmise tõttu.