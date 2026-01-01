Juuruta Readyset ühe klõpsuga.
Juhtmega ühilduv vahemälukiht, mis asub Postgresi ja MySQL-i ees, et kiirendada päringuid ja skaleerida lugemisteenust.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Readyset
Readyset on osalise olekuga voogedastuse SQL-vahemälu, mis asub teie rakenduse ja olemasoleva Postgresi või MySQL-i andmebaasi vahel. See kasutab natiivset võrguprotokolli, nii et rakendused ühenduvad oma praeguse draiveri ja ühendusstringiga — ei mingeid koodimuudatusi, ORM-i ümberkirjutusi ega eraldi vahemälu kehtetuks tunnistamise loogikat, mida hallata.
Sisuliselt kasutab Readyset inkrementaalset vaatehaldust, et hoida vahemällu salvestatud päringutulemusi ajakohasena, kui aluseks olevad tabelid muutuvad, kõrvaldades traditsiooniliste võtme-väärtuse vahemälude, nagu Redis või Memcached, aegumise ja vahemälu ülekoormuse probleemid. Isemajutus VPS-il hoiab päringuliikluse ja andmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemaldades samal ajal hallatavate vahemäluteenuste päringupõhised tasud.
Readyset peamised omadused
Protokolliga ühilduv puhverserver
Asetub rakenduste ja Postgresi või MySQL-i vahele ilma draiveri muudatusteta, ORM-i ümberkirjutusteta või uute klienditeekideta, mida õppida.
Inkrementaalne vaate hooldus
Vahemällu salvestatud päringutulemused värskendatakse kohapeal, kui algtabelid muutuvad, nii et andmed püsivad värskena ilma käsitsi vahemälu tühistamiseta või TTL-i oletamiseta.
Selgesõnaline päringu vahemällu salvestamine
Sa valid, milliseid SELECT-lauseid vahemällu salvestada CREATE CACHE lausega, andes täpse kontrolli mälukasutuse üle ja selle üle, mis kiirendatakse.
Sisseehitatud Grafana juhtpaneel
Komplektis olev Grafana eksemplar pluss Prometheus eksportija kuvavad vahemällu salvestatud päringute arvu, tabamussagedusi ja replikatsiooni viivitust alates süsteemi käivitamisest.
Lugemisläbilaskevõime väljaskaleerimine
Rasked lugemistöökoormused suunatakse Readyseti mällu, selmet rängalt koormata peamist andmebaasi, vabastades selle kirjutamisteenuste ja analüütika pakkumiseks.
Postgresi ja MySQL-i samaväärsus
Üks binaar toetab mõlemat mootorit, seega kehtib sama vahemälu töövoog olenemata sellest, kas teie rakendus suhtleb PostgreSQL-i või MySQL-iga võrgu kaudu.
Miks kasutada Readyset Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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