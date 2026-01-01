Readyset on osalise olekuga voogedastuse SQL-vahemälu, mis asub teie rakenduse ja olemasoleva Postgresi või MySQL-i andmebaasi vahel. See kasutab natiivset võrguprotokolli, nii et rakendused ühenduvad oma praeguse draiveri ja ühendusstringiga — ei mingeid koodimuudatusi, ORM-i ümberkirjutusi ega eraldi vahemälu kehtetuks tunnistamise loogikat, mida hallata.

Sisuliselt kasutab Readyset inkrementaalset vaatehaldust, et hoida vahemällu salvestatud päringutulemusi ajakohasena, kui aluseks olevad tabelid muutuvad, kõrvaldades traditsiooniliste võtme-väärtuse vahemälude, nagu Redis või Memcached, aegumise ja vahemälu ülekoormuse probleemid. Isemajutus VPS-il hoiab päringuliikluse ja andmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemaldades samal ajal hallatavate vahemäluteenuste päringupõhised tasud.