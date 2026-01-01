Docspell on avatud lähtekoodiga isemajutatav dokumendihaldusserver, mis on loodud skannitud, alla laaditud või e-kirjaga saadetud paberihunnikute jaoks. See käivitab sissetulevatel failidel OCR-i, eraldab NLP-d kasutades kuupäevad, korrespondendid ja summad ning salvestab struktureeritud metaandmed koos algse dokumendiga, nii et kogu arhiiv muutub täistekstiotsinguga leitavaks. Sildid, kohandatud väljad, kaustad ja salvestatud päringud muudavad majapidamispaberite, vabakutseliste arvete või väikeettevõtte dokumentide haldamise paljude aastate jooksul praktiliseks.

Docspelli isemajutamine oma VPS-is hoiab kõige tundlikumad paberid – maksuandmed, meditsiinilised arved, juriidilised dokumendid, valitsuse vormid – teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i dokumenditeenuses. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i salvestamiseks, Solr-it täistekstiotsinguks ning Docspelli REST-serverit pluss joex-töötajat OCR-i ja teisenduse jaoks, kus esmakordsel külastusel registreerumine loob konto, mis omab dokumendiarhiivi.