Juurutage Docspell ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud dokumendihaldur, mis sildistab automaatselt skannid, e-kirjad ja PDF-id ning muudab need täistekstotsitavaks.
Valige VPS-pakett Docspell jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Docspell
Docspell on avatud lähtekoodiga isemajutatav dokumendihaldusserver, mis on loodud skannitud, alla laaditud või e-kirjaga saadetud paberihunnikute jaoks. See käivitab sissetulevatel failidel OCR-i, eraldab NLP-d kasutades kuupäevad, korrespondendid ja summad ning salvestab struktureeritud metaandmed koos algse dokumendiga, nii et kogu arhiiv muutub täistekstiotsinguga leitavaks. Sildid, kohandatud väljad, kaustad ja salvestatud päringud muudavad majapidamispaberite, vabakutseliste arvete või väikeettevõtte dokumentide haldamise paljude aastate jooksul praktiliseks.
Docspelli isemajutamine oma VPS-is hoiab kõige tundlikumad paberid – maksuandmed, meditsiinilised arved, juriidilised dokumendid, valitsuse vormid – teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i dokumenditeenuses. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i salvestamiseks, Solr-it täistekstiotsinguks ning Docspelli REST-serverit pluss joex-töötajat OCR-i ja teisenduse jaoks, kus esmakordsel külastusel registreerumine loob konto, mis omab dokumendiarhiivi.
Docspell peamised omadused
OCR + NLP ekstraheerimine
Teostab OCR-i igal skaneerimisel, seejärel eraldab kuupäevad, kirjavahetajad, summad ja kontaktid, nii et iga dokument jõuab postkasti juba eelnevalt klassifitseerituna.
Täisteksti otsing
Solr-põhine täistekstiotsing kõigis dokumentides — arvetel, lepingutel, kviitungitel, e-kirjade manustes — filtritega sildi, kausta ja välja järgi.
E-posti ja kausta sissevõtt
Tõmba postkasti manused IMAP-i kaudu, võta vastu HTTP üleslaadimised skanneritelt ja jälgida kataloogi SCP või rsync-i kaudu sinna lisatud failide osas.
Sildid ja kohandatud väljad
Märgi dokumente siltide, organisatsiooni märgiste, kohandatud väljade (summad, lepingu kuupäevad, aegumiskuupäevad) ja salvestatud otsingutega, mis värskenduvad automaatselt.
Mitmekasutaja ja mitme üürnikuga
Iga "kollektiiv" on isoleeritud tööruum oma kasutajate, dokumentide ja metaandmetega, nii et pered või väikesed meeskonnad jagavad ühte eksemplari andmeid segamata.
Dokumendi teisendamine
Teisendab sissetulevad HTML-, Office'i, pildi- ja e-posti failid otsitavateks PDF-ideks WeasyPrinti, Unoconvi ja Tesseracti abil ühtse arhiivi jaoks.
Miks kasutada Docspell Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.