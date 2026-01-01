Penpot on esimene avatud lähtekoodiga disaini- ja prototüüpimisplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt disainerite ja arendajate vaheliseks valdkonnaüleseks koostööks. Erinevalt patenteeritud alternatiividest, mis lukustavad meeskonnad tellimuspõhistesse mudelitesse ja suletud ökosüsteemidesse, on Penpot ehitatud avatud veebistandarditele, väljastab natiivset SVG-d ja genereerib CSS-valmis koodi, mida arendajad saavad oma projektides otse kasutada.

Penpoti isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik disainifailid, klienditööd ja intellektuaalomandi eranditult teie serverites — ei mingeid kohapõhiseid tasusid, ei mingit tarnija lukustust ja täielik kontroll oma disaini infrastruktuuri ja andmete üle.