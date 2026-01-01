Paigalda Penpot ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga UI/UX disaini- ja prototüüpimisplatvorm, mis on loodud veebistandarditel disainerite ja arendajate jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Penpot
Penpot on esimene avatud lähtekoodiga disaini- ja prototüüpimisplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt disainerite ja arendajate vaheliseks valdkonnaüleseks koostööks. Erinevalt patenteeritud alternatiividest, mis lukustavad meeskonnad tellimuspõhistesse mudelitesse ja suletud ökosüsteemidesse, on Penpot ehitatud avatud veebistandarditele, väljastab natiivset SVG-d ja genereerib CSS-valmis koodi, mida arendajad saavad oma projektides otse kasutada.
Penpoti isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik disainifailid, klienditööd ja intellektuaalomandi eranditult teie serverites — ei mingeid kohapõhiseid tasusid, ei mingit tarnija lukustust ja täielik kontroll oma disaini infrastruktuuri ja andmete üle.
Penpot peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitmed disainerid saavad samaaegselt töötada sama failiga, kus on nähtav kursor, reasisesed kommentaarid ja reaalajas uuendused.
Loomulik SVG väljund
Iga disain eksporditakse standardse SVG-na koos CSS-i omadustega, mida arendajad saavad otse koodi kopeerida, välistades üleandmisega seotud oletused.
Komponendisüsteem
Loo skaleeritavad disainisüsteemid, kasutades korduvkasutatavaid komponente, variante, pesastatud ülekirjutusi ja jagatud teeke projektideüleselt.
Interaktiivne prototüüpimine
Loo klikitavad prototüübid üleminekute, ülekatete ja kerimiskäitumistega, et testida ja valideerida kasutajavooge enne arendust.
Arendaja üleandmine
Kontrollpaneel kuvab CSS-i väärtused, mõõtmed ja varad, et arendajad saaksid täpsed spetsifikatsioonid ilma disainitööriistadele juurdepääsu vajamata.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda Penpotit JavaScripti pistikprogrammi API abil, et luua kohandatud töövooge ja integreerida see oma olemasoleva disainitööriistade komplektiga.
Miks kasutada Penpot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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