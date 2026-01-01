Paigaldage DVinyl ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav koguhaldur, mis kataloogib ja hindab vinüülplaate, CD-sid, raamatuid, filme ja videomänge ühes teegis.
Valige VPS-pakett DVinyl jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DVinyl
DVinyl on avatud lähtekoodiga kollektsioonihaldur, mis on loodud füüsilise meedia entusiastidele, kes soovivad ühtset, kohandatavat kodu oma vinüülidele, CD-dele, kassettidele, raamatutele, koomiksitele, Blu-raydele, DVD-dele ja videomängudele. See tõmbab rikkalikke metaandmeid ja kaanekujundust Discogsist, Hardcoverist, TMDB-st ja IGDB-st, seejärel hindab muusikaväljaannete turuväärtust, et kollektsionäärid saaksid jälgida, mida nende riiulid tegelikult väärt on.
DVinyli oma VPS-is majutamine hoiab teie kogu kollektsiooni inventari, asukohasildid ja soovinimekirja andmed teie kontrolli all, selmet need oleksid lukustatud kolmanda osapoole rakendusse või tabelarvutusprogrammi. Komplektis olev MongoDB andmebaas tagab, et teie kataloog püsib uuenduste vahel, ja privaatne autentimissüsteem võimaldab teil sirvida üksi või jagada kirjutuskaitstud vaadet sõpradega.
DVinyl peamised omadused
Mitmevorminguline teek
Kataloogi vinüülid, CD-d, kassetid, raamatud, koomiksid, Blu-rayd, DVD-d ja videomängud kõrvuti ühes ühtses kogus, selle asemel et žongleerida eraldi rakendustega.
Discogsi turuväärtus
Hangi Discogsist reaalajas madalad, keskmised ja kõrged turuhinnangud, et sa teaksid alati, mis su muusikakogu järelturul väärt on.
Ühe klõpsuga Discogs importimine
Impordi kogu olemasolev Discogsi kollektsioon ühe klõpsuga või lisa uusi objekte väljaande ID järgi, ilma artisti, plaadifirma või loo andmeid uuesti sisestamata.
Kohandatav töölaud
Loo oma avavaade modulaarsete statistikavidinadega, konfigureeritavate navigeerimisotseteedega ja kategooriapõhiste visuaalsete teemadega, mis sobivad sinu sirvimisviisiga.
Füüsilise asukoha jälgimine
Märgista, kus iga ese asub sinu riiulitel, laos või laenus, et saaksid leida konkreetse kirje või raamatu ilma kogu kollektsiooni läbi kaevamata.
Sooviloend ja jagamine
Jälgi tulevasi leide spetsiaalses soovinimekirjas ja avalda oma kataloog sisseehitatud autentimise kaudu privaatseks sirvimiseks või ainult lugemiseks jagamiseks.
Miks kasutada DVinyl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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