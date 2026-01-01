DVinyl on avatud lähtekoodiga kollektsioonihaldur, mis on loodud füüsilise meedia entusiastidele, kes soovivad ühtset, kohandatavat kodu oma vinüülidele, CD-dele, kassettidele, raamatutele, koomiksitele, Blu-raydele, DVD-dele ja videomängudele. See tõmbab rikkalikke metaandmeid ja kaanekujundust Discogsist, Hardcoverist, TMDB-st ja IGDB-st, seejärel hindab muusikaväljaannete turuväärtust, et kollektsionäärid saaksid jälgida, mida nende riiulid tegelikult väärt on.

DVinyli oma VPS-is majutamine hoiab teie kogu kollektsiooni inventari, asukohasildid ja soovinimekirja andmed teie kontrolli all, selmet need oleksid lukustatud kolmanda osapoole rakendusse või tabelarvutusprogrammi. Komplektis olev MongoDB andmebaas tagab, et teie kataloog püsib uuenduste vahel, ja privaatne autentimissüsteem võimaldab teil sirvida üksi või jagada kirjutuskaitstud vaadet sõpradega.