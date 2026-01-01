Cypht on modulaarne, avatud lähtekoodiga veebimeili klient, mis on loodud lihtsuse ja kiiruse jaoks. Erinevalt mahukatest veebimeili lahendustest koondab Cypht mitu IMAP- ja POP3-e-posti kontot koos RSS/Atom uudisvoogudega ühte, ühtsesse postkasti vaatesse – andes sulle täieliku ülevaate sinu suhtlusest ilma teenuste vahel vahetamata.

PHP-le ja Alpine Linuxi baasile ehitatud Cypht töötab tõhusalt tagasihoidlikul riistvaral ja salvestab kasutajakonfiguratsiooni andmebaasi usaldusväärsete mitme kasutaja juurutuste jaoks. Selle moodulpõhine arhitektuur tähendab, et sa laadid ainult vajalikud funktsioonid, hoides liidese puhtana ja jalajälje väikese.