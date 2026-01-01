Paigaldage Cypht ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline, avatud lähtekoodiga veebimeili klient, mis ühendab mitu e-posti kontot ja uudisvooge üheks kiireks liideseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cypht
Cypht on modulaarne, avatud lähtekoodiga veebimeili klient, mis on loodud lihtsuse ja kiiruse jaoks. Erinevalt mahukatest veebimeili lahendustest koondab Cypht mitu IMAP- ja POP3-e-posti kontot koos RSS/Atom uudisvoogudega ühte, ühtsesse postkasti vaatesse – andes sulle täieliku ülevaate sinu suhtlusest ilma teenuste vahel vahetamata.
PHP-le ja Alpine Linuxi baasile ehitatud Cypht töötab tõhusalt tagasihoidlikul riistvaral ja salvestab kasutajakonfiguratsiooni andmebaasi usaldusväärsete mitme kasutaja juurutuste jaoks. Selle moodulpõhine arhitektuur tähendab, et sa laadid ainult vajalikud funktsioonid, hoides liidese puhtana ja jalajälje väikese.
Cypht peamised omadused
Mitme konto koondamine
Ühenda mitu IMAP ja POP3 e-posti kontot ühte ühtsesse postkasti vaatesse kiiremaks e-posti haldamiseks.
Uudistevoo integratsioon
Ühenda e-post ja RSS/Atom uudisvood ühes liideses, vähendades rakenduste arvu, mida vajad, et püsida kursis.
Modulaarne arhitektuur
Luba ainult moodulid, mida vajad — kontaktid, kalendrid, IMAP kaustad, Sieve filtrid ja palju muud — hoides kasutajaliidese lihtsana.
Andmebaasipõhised sessioonid
Salvestab kasutajakonfiguratsiooni ja seansid MariaDB-s usaldusväärsete, skaleeritavate mitme kasutaja juurutuste jaoks.
Kerge jalajälg
Töötab Alpine Linuxil koos Nginxi ja PHP-ga, mis on komplekteeritud ühte ~290 MB suurusesse kujutisse, vajades minimaalselt VPS-i ressursse.
Miks kasutada Cypht Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.