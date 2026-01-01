Juuruta TiddlyWiki ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga mittelineaarne isiklik märkmik teabe jäädvustamiseks, korrastamiseks ja jagamiseks omal moel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TiddlyWiki
TiddlyWiki on unikaalne avatud lähtekoodiga wiki, mis salvestab kõik üksikute ühikutena, mida nimetatakse tiddleriteks — märkmed, ülesanded, pildid, koodilõigud ja mis tahes muu teave. Erinevalt hierarhilistest märkmete tegemise tööriistadest saab tiddlereid vabalt linkida, sildistada ja transkludeerida, nii et sinu teadmusbaas kasvab orgaaniliselt, ilma et sisu tuleks kaustadesse või kategooriatesse suruda.
TiddlyWiki ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmed ja isikliku teadmusbaasi täiesti privaatsena ning ligipääsetavana igast brauserist. See juurutus käitab TiddlyWikit serverirežiimis, pakkudes mitme seadme sünkroonimist ja püsivat salvestusruumi, mida toetab nimega maht — nii et sinu tiddlerid ei lähe kunagi kaotsi konteineri taaskäivitamiste vahel.
TiddlyWiki peamised omadused
Mittelineaarne märkmete struktuur
Tiddlerid lingivad ja manustavad üksteist vabalt, nii et saad luua teadmusgraafiku, ilma et peaksid olema sunnitud jäikadesse kaustadesse või hierarhiatesse.
Sildistamine ja filtreerimine
Sildista mis tahes tiddler ja kasuta võimsat filtreerimiskeelt, et luua dünaamilisi loendeid, tabeleid ja vaateid, mis uuenevad automaatselt sisu lisamisel.
Vikitekst ja makrod
TiddlyWiki märgistuskeel toetab transklusiooni, makrosid ja kohandatud vidinaid, nii et saad luua malle ja korduvkasutatavaid komponente oma vikis.
Püsiv serverirežiim
Node.js-il töötav rakendus salvestab iga muudatuse koheselt kettale, nii et sinu märkmed on püsivad ja ligipääsetavad igast seadmest brauseriga.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda TiddlyWikit pistikprogrammidega Markdowni renderdamiseks, koodi süntaksi esiletõstmiseks, kanban-tahvliteks, diagrammideks ja paljudeks muudeks funktsioonideks pistikprogrammide teegist.
Miks kasutada TiddlyWiki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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