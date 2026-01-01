TiddlyWiki on unikaalne avatud lähtekoodiga wiki, mis salvestab kõik üksikute ühikutena, mida nimetatakse tiddleriteks — märkmed, ülesanded, pildid, koodilõigud ja mis tahes muu teave. Erinevalt hierarhilistest märkmete tegemise tööriistadest saab tiddlereid vabalt linkida, sildistada ja transkludeerida, nii et sinu teadmusbaas kasvab orgaaniliselt, ilma et sisu tuleks kaustadesse või kategooriatesse suruda.

TiddlyWiki ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmed ja isikliku teadmusbaasi täiesti privaatsena ning ligipääsetavana igast brauserist. See juurutus käitab TiddlyWikit serverirežiimis, pakkudes mitme seadme sünkroonimist ja püsivat salvestusruumi, mida toetab nimega maht — nii et sinu tiddlerid ei lähe kunagi kaotsi konteineri taaskäivitamiste vahel.