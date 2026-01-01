Passbolt on avatud lähtekoodiga paroolihaldur, mis on loodud meeskondadele, kes peavad turvaliselt salvestama, jagama ja auditeerima mandaate. Iga parool on otsast lõpuni krüpteeritud OpenPGP-d kasutades enne, kui see brauserist lahkub – server ei näe kunagi sinu lihtteksti saladusi. Erinevalt üldotstarbelistest hoidlatest on Passbolt algusest peale loodud koostööks: sa saad jagada üksikuid paroole või terveid kaustu kolleegidega, ilma kunagi aluseks olevat võtit paljastamata.

Passbolti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu mandaatide andmebaas ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole serveriga. Sina kontrollid krüpteerimisvõtmeid, juurdepääsuloge ja andmete säilitamise poliitikat – kriitiline nõue meeskondadele, kellel on vastavuskohustused nagu SOC 2, ISO 27001 või GDPR.