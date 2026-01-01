Passbolti juurutamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga meeskonna paroolihaldur, mis on loodud koostööks, otspunktkrüptimise ja ise majutatud privaatsusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Passbolt
Passbolt on avatud lähtekoodiga paroolihaldur, mis on loodud meeskondadele, kes peavad turvaliselt salvestama, jagama ja auditeerima mandaate. Iga parool on otsast lõpuni krüpteeritud OpenPGP-d kasutades enne, kui see brauserist lahkub – server ei näe kunagi sinu lihtteksti saladusi. Erinevalt üldotstarbelistest hoidlatest on Passbolt algusest peale loodud koostööks: sa saad jagada üksikuid paroole või terveid kaustu kolleegidega, ilma kunagi aluseks olevat võtit paljastamata.
Passbolti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu mandaatide andmebaas ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole serveriga. Sina kontrollid krüpteerimisvõtmeid, juurdepääsuloge ja andmete säilitamise poliitikat – kriitiline nõue meeskondadele, kellel on vastavuskohustused nagu SOC 2, ISO 27001 või GDPR.
Passbolt peamised omadused
Otspunktkrüptimine
Kõik paroolid krüpteeritakse OpenPGP-ga brauseris enne serverisse saatmist, nii et hostil pole kunagi juurdepääsu krüpteerimata saladustele.
Detailne jagamine
Jaga individuaalseid paroole või kaustu konkreetsete kasutajate või gruppidega, koos õigustepõhiste lugemis- või kirjutamisjuurdepääsu kontrollidega.
Täielik auditi jälg
Iga juurdepääs, jagamine, kopeerimine ja uuendamine logitakse ajatempli ja kasutaja identiteediga, andes turvameeskondadele täieliku mandaatide tegevusajaloo.
Brauseri laiendus
Ametlikud laiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks täidavad automaatselt sisselogimisandmed vastavatel saitidel otse varahoidlast, ilma paroole lõikelauale paljastamata.
REST API ja CLI
Täielik REST API ja ametlik CLI tööriist võimaldavad DevOpsi meeskondadel integreerida Passbolti varustusskriptidesse, CI/CD torujuhtmetesse ja salajaste andmete roteerimise töövoogudesse.
Miks kasutada Passbolt Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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