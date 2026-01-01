Ubooquity ühe klõpsuga paigaldamine.
Isemajutusel põhinev koduserver e-raamatute ja koomiksite jaoks, puhta veebilugeja ja OPDS-vooga mobiilirakenduste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ubooquity
Ubooquity on tasuta, platvormiülene koduserver e-raamatutele, koomiksitele, ajakirjadele ja PDF-idele. See skaneerib sinu raamatukogu kaustu, genereerib sirvitavad pisipildid ja metaandmed ning pakub kõike puhta veebilugeja kaudu, mis toetab EPUB-i, CBZ-i, CBR-i, PDF-i ja palju muud — pluss OPDS-voog mobiilsetele lugemisrakendustele, mis eelistavad oma kasutajaliidest.
Ubooquity isemajutamine VPS-il hoiab sinu lugemisraamatukogu privaatsena ja alati kättesaadavana, mitme kasutaja toega, rollipõhise juurdepääsukontrolliga ja sisseehitatud brauseripõhise koomiksilugejaga, mis on optimeeritud täisekraanil lehekülgede pööramiseks lauaarvutites, tahvelarvutites ja telefonides.
Ubooquity peamised omadused
E-raamatud, koomiksid ja PDF-id
Ühtne teek, mis ühendab e-raamatud (EPUB), koomiksid (CBZ, CBR) ja PDF-dokumendid, igaühel oma vormingule sobivad lugejad ja vaaturid.
Brauserisisene koomiksilugeja
Täisekraaniga lehekülgi pöörav koomiksilugeja kaheleheküljelise režiimi, suumimise ja järjehoidjatega — loodud spetsiaalselt koomiksite ja manga jaoks.
OPDS voog mobiilirakendustele
Standarditele vastav OPDS lõpp-punkt integreerub iOS-i ja Androidi lugemisrakendustega nagu Chunky, Marvin, Aldiko ja teised.
Mitmekasutaja juurdepääsuhaldus
Kasutajapõhised kontod rollipõhiste õigustega võimaldavad leibkondadel jagada teeki, hoides samal ajal lugemisnimekirjad, edenemise ja juurdepääsu iga liikme jaoks piiratuna.
Automaatne teegi skannimine
Taustaskanner tuvastab uued failid, kui sa need teegimahtu lisad, värskendades metaandmeid ja pisipilte ilma käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada Ubooquity Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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