Ubooquity on tasuta, platvormiülene koduserver e-raamatutele, koomiksitele, ajakirjadele ja PDF-idele. See skaneerib sinu raamatukogu kaustu, genereerib sirvitavad pisipildid ja metaandmed ning pakub kõike puhta veebilugeja kaudu, mis toetab EPUB-i, CBZ-i, CBR-i, PDF-i ja palju muud — pluss OPDS-voog mobiilsetele lugemisrakendustele, mis eelistavad oma kasutajaliidest.

Ubooquity isemajutamine VPS-il hoiab sinu lugemisraamatukogu privaatsena ja alati kättesaadavana, mitme kasutaja toega, rollipõhise juurdepääsukontrolliga ja sisseehitatud brauseripõhise koomiksilugejaga, mis on optimeeritud täisekraanil lehekülgede pööramiseks lauaarvutites, tahvelarvutites ja telefonides.