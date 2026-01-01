Umami on kiire, avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mis jälgib veebisaidi liiklust ilma küpsiste, sõrmejälgede või saitidevahelise andmete jagamiseta. See on vaikimisi GDPR-iga kooskõlas, muutes selle otseseks alternatiiviks Google Analyticsile meeskondadele, kes peavad esmatähtsaks külastajate privaatsust ja andmete omandiõigust.

Umami ise majutamine VPS-is tähendab, et kõik külastajate andmed jäävad teie infrastruktuuri ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Üks PostgreSQL-i toega installatsioon saab jälgida mitut veebisaiti, kohandatud sündmusi ja UTM-kampaaniaid puhta, reaalajas armatuurlaua kaudu, mis on ligipääsetav kogu teie meeskonnale.