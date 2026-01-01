Juuruta Umami Analytics ühe klõpsuga paigaldusega.
Privaatsusele keskendunud avatud lähtekoodiga veebianalüütika alternatiiv Google Analyticsile, ilma küpsisteta ja vaikimisi GDPR-iga vastavuses.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Umami Analytics
Umami on kiire, avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mis jälgib veebisaidi liiklust ilma küpsiste, sõrmejälgede või saitidevahelise andmete jagamiseta. See on vaikimisi GDPR-iga kooskõlas, muutes selle otseseks alternatiiviks Google Analyticsile meeskondadele, kes peavad esmatähtsaks külastajate privaatsust ja andmete omandiõigust.
Umami ise majutamine VPS-is tähendab, et kõik külastajate andmed jäävad teie infrastruktuuri ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Üks PostgreSQL-i toega installatsioon saab jälgida mitut veebisaiti, kohandatud sündmusi ja UTM-kampaaniaid puhta, reaalajas armatuurlaua kaudu, mis on ligipääsetav kogu teie meeskonnale.
Umami Analytics peamised omadused
Küpsisvaba jälgimine
Umami kogub analüütikat ilma küpsiste või püsitunnusteta, tagades koheselt vastavuse GDPR-i ja CCPA-ga.
Mitme saidi tugi
Saad jälgida piiramatul hulgal veebilehti ühest Umami installatsioonist, millel on eraldi juhtpaneelid ja eraldatud andmed iga veebilehe jaoks.
Kohandatud sündmused
Jälgi nupuvajutusi, vormide esitamisi, allalaadimisi ja mis tahes kohandatud kasutajate interaktsioone lisaks tavalistele lehevaatamistele.
Reaalajas juhtpaneel
Vaata reaalajas uuendatavaid külastajate arve, populaarseimaid lehti, suunamisallikaid ja seadmete jaotusi ilma lehte värskendamata.
UTM kampaania jälgimine
Mõõda turunduskampaaniate tulemuslikkust, jälgides UTM-parameetreid kõigil oma jälgitavatel veebisaitidel.
Miks kasutada Umami Analytics Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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