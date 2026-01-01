GIMP (GNU Image Manipulation Program) on tasuta, avatud lähtekoodiga rastergraafika redaktor, mille funktsioonide komplekt on võrreldav kommertstööriistadega. See tegeleb fotode retušeerimise, värviparanduse, kihipõhise kompositsiooni, digitaalse maalimise ja graafilise disainiga ühes rakenduses. See mall käivitab GIMP-i brauseri kaudu ligipääsetavas töölauas KasmVNC abil, nii et teie täielik redigeerimiskeskkond on kättesaadav mis tahes seadmest, ilma et peaksite midagi lokaalselt installima.

GIMP-i majutamine VPS-is tähendab, et teie kohandatud pintslid, skriptid ja projektifailid on alati kättesaadavad mis tahes masinast. Pühendatud CPU ja RAM-i ressursid saavad hakkama suurte lõuendite ja partii eksporditöödega, mis koormaksid madala spetsifikatsiooniga kohalikku seadet.