Paigalda GIMP ühe klõpsuga.
Professionaalne avatud lähtekoodiga pildiredaktor, mis on ligipääsetav mis tahes brauserist kaugtöölaua liidese kaudu.
Valige VPS-pakett GIMP jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) on tasuta, avatud lähtekoodiga rastergraafika redaktor, mille funktsioonide komplekt on võrreldav kommertstööriistadega. See tegeleb fotode retušeerimise, värviparanduse, kihipõhise kompositsiooni, digitaalse maalimise ja graafilise disainiga ühes rakenduses. See mall käivitab GIMP-i brauseri kaudu ligipääsetavas töölauas KasmVNC abil, nii et teie täielik redigeerimiskeskkond on kättesaadav mis tahes seadmest, ilma et peaksite midagi lokaalselt installima.
GIMP-i majutamine VPS-is tähendab, et teie kohandatud pintslid, skriptid ja projektifailid on alati kättesaadavad mis tahes masinast. Pühendatud CPU ja RAM-i ressursid saavad hakkama suurte lõuendite ja partii eksporditöödega, mis koormaksid madala spetsifikatsiooniga kohalikku seadet.
GIMP peamised omadused
Brauseripõhine juurdepääs
Juurdepääs täielikule GIMP-i tööruumile mis tahes kaasaegsest brauserist KasmVNC kaudu — kohalikku installimist pole üheski seadmes vaja.
Täiustatud retušeerimistööriistad
Professionaalne fotode retušeerimine, värviparandus, toonikaardistus ja parandustööriistad fotograafidele ja disaineritele.
Kihtide kompositsioon
Kihiline redigeerimine maskide, segamisrežiimide ja rühmitamisega keerukate pildikompositsioonide jaoks.
Skriptimise automaatika
Script-Fu ja Python-Fu skriptimine automatiseerivad korduvaid ülesandeid ja võimaldavad suurte pildikomplektide partiitöötlust.
Lai vormingutugi
Ava, redigeeri ja ekspordi sadu failivorminguid, sealhulgas PSD, TIFF, WebP ja RAW, ilma teisendustööriistadeta.
Miks kasutada GIMP Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.