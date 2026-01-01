Juuruta OxiCloud ühe klõpsuga.
Rustis loodud kergekaaluline ise hostitav pilvemälu, Nextcloudi töölaua- ja mobiilikliendi ühilduvusega.
Valige VPS-pakett OxiCloud jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OxiCloud
OxiCloud on avatud lähtekoodiga pilvemälu platvorm, mis on kirjutatud Rustis, loodud kiire ja ressursitõhusa alternatiivina Nextcloudile ja OwnCloudile. See pakub failide üleslaadimist, allalaadimist, kaustade haldamist, jagamist, otsingut, prügikasti ja sisseehitatud muusikapleierit — kõik isemajutatuna PostgreSQL-i taustaprogrammiga. Rusti käitusaeg hoiab tühikäigu mälu tunduvalt alla 100 MB, muutes selle praktiliseks VPS-i pakettidel, kus PHP-põhine lahendus oleks liiga raske.
OxiCloudi isemajutamine paigutab kogu failisalvestuse sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma kvootide, tellimistasude ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu failidele. Valikuline Nextcloudi ühilduvuskiht võimaldab olemasolevatel Nextcloudi lauaarvuti- ja mobiiliklientidel ühenduda ilma ümberkonfigureerimiseta.
OxiCloud peamised omadused
Nextcloud klienditugi
Valikuline Nextcloudi ühilduvuskiht võimaldab olemasolevatel Nextcloudi lauaarvuti- ja mobiilisünkroonimiskliendidel ühenduda OxiCloudiga neid uuesti installimata või konfigureerimata.
Madal mälukasutus
Rust + mimalloc käitusaeg kasutab tühikäigul alla 100 MB, muutes OxiCloudi praktiliseks väikestel VPS-pakettidel, kus PHP-põhised pilvemälu virnad ammendaksid saadaoleva RAM-i.
Failide jagamise lingid
Loo avalikud jagamislingid failidele ja kaustadele, et välised vastuvõtjad saaksid sisu alla laadida ilma sinu serveris kontot loomata.
Prügikast ja taastamine
Kustutatud failid liiguvad prügikasti, selmet kohe kustutatud saada, andes sulle taastamisakna enne lõplikku kustutamist.
Sisseehitatud muusikapleier
Voogesita helifaile otse brauserist esitusloendi toe ja loo metaandmetega — eraldi meediaserverit ega pistikprogrammi pole vaja.
Miks kasutada OxiCloud Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.