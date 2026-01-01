Paigalda Horilla ühe klõpsuga paigaldus.
Tasuta avatud lähtekoodiga HR ja CRM platvorm, mis hõlmab töötajaid, palgaarvestust, värbamist ja kohalolekut.
Valige VPS-pakett Horilla jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Horilla
Horilla on täielikult avatud lähtekoodiga personalijuhtimise ja CRM-i platvorm, mis on ehitatud Django ja PostgreSQL-i peale. See ühendab kogu töötaja elutsükli — värbamine, sisseelamine, kohalolek, puhkused, palgaarvestus, tulemuslikkus, kasutajatugi ja lahkumise haldamine — koos sisseehitatud CRM-iga müügitorude ja kliendiandmete jaoks, asendades mitu SaaS-tööriista ühe isemajutatava lahendusega.
Horilla isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud töötajaandmed, palgad ja kliendiandmed sinu otsese kontrolli all ilma kasutajapõhiste tasudeta. Sa säilitad täieliku andmebaasi juurdepääsu kohandatud aruandluse ja integratsioonide jaoks, lisaks vabaduse laiendada mooduleid, ootamata tarnijate tegevuskavasid.
Horilla peamised omadused
Värbamine ja sisseelamine
Jälgi tööpakkumisi, kandidaatide vooge, intervjuuetappe ja sisseelamistoiminguid ilma eraldi ATS-i või sisseelamise tööriistata.
Kohalolek ja puhkus
Halda vahetuste graafikuid, biomeetrilist kohalolekut, puhkuseõigusi ja kinnitamise töövooge kogu töötajaskonna ulatuses.
Sisseehitatud palgaarvestus
Seadista lepingud, hüvitised, mahaarvamised ja maksureeglid, seejärel käivita palgaarvestuse tsüklid koos palgalehtede genereerimisega otse Horilla sees.
Jõudlus ja eesmärgid
Määra KPI-d ja OKR-id, vii läbi 360-kraadise tagasiside tsüklid ja seo individuaalsed eesmärgid organisatsiooni eesmärkidega.
Integreeritud CRM
Halda müügivihjeid, võimalusi, kliendikontosid ja müügitorustikke koos HR andmetega ühes ühtses andmebaasis.
Modulaarne REST API
Iga moodul sisaldab dokumenteeritud REST API-t Horilla integreerimiseks palgateenuse pakkujate, identiteedisüsteemide ja ärianalüüsi tööriistadega.
Miks kasutada Horilla Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.