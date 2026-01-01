Horilla on täielikult avatud lähtekoodiga personalijuhtimise ja CRM-i platvorm, mis on ehitatud Django ja PostgreSQL-i peale. See ühendab kogu töötaja elutsükli — värbamine, sisseelamine, kohalolek, puhkused, palgaarvestus, tulemuslikkus, kasutajatugi ja lahkumise haldamine — koos sisseehitatud CRM-iga müügitorude ja kliendiandmete jaoks, asendades mitu SaaS-tööriista ühe isemajutatava lahendusega.

Horilla isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud töötajaandmed, palgad ja kliendiandmed sinu otsese kontrolli all ilma kasutajapõhiste tasudeta. Sa säilitad täieliku andmebaasi juurdepääsu kohandatud aruandluse ja integratsioonide jaoks, lisaks vabaduse laiendada mooduleid, ootamata tarnijate tegevuskavasid.