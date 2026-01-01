Juuruta RustDesk ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga kaugtöölaua server, mis annab sulle täieliku kontrolli turvalise kaugligipääsu üle ilma liitumistasudeta ega andmete suunamisega kolmandate osapoolte kaudu.
Valige VPS-pakett RustDesk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RustDesk
RustDesk on avatud lähtekoodiga kaugtöölaua platvorm, mis on ehitatud Rustis, pakkudes isemajutatavat alternatiivi TeamViewerile ja AnyDeskile ilma kasutuspiirangute, kohtade arvu piirangute või korduvate litsentsitasudeta. See kasutab kahte serverikomponenti — hbbs ühenduste haldamiseks ja hbbr edastamiseks — võimaldades otseseid võrdõigusvõrgu ühendusi automaatse varulahendusega, kui tulemüürid takistavad otsest marsruutimist.
RustDeski serveri isemajutamine tähendab, et sinu kaugligipääsu seansid ei marsruudita kunagi kolmanda osapoole infrastruktuuri kaudu. Krüpteerimisvõtmed, ühenduslogid ja ligipääsupoliitikad jäävad sinu kontrolli alla, muutes selle sobivaks IT-meeskondadele, kellel on ranged vastavusnõuded.
RustDesk peamised omadused
Liitumistasuta
Kõrvaldab kommertslikele kaugtöölaua lahendustele omased istmekohapõhised litsentsimiskulud, muutes selle majanduslikult soodsaks kasvavatele meeskondadele.
Punktist punkti krüpteerimine
Kõik kaugsessioonid on krüpteeritud, kusjuures krüptovõtmed on salvestatud sinu enda serveris, mitte kommertspakkuja juures.
Platvormiülesed kliendid
Kliendirakendused on saadaval Windowsi, macOS-i, Linuxi, Androidi ja iOS-i jaoks, võimaldades kaugjuurdepääsu praktiliselt igast seadmest.
P2P relee varuühendusega
Loob otsesed võrdõigusvõrgu ühendused parima jõudluse tagamiseks, lülitudes automaatselt tagasi releele, kui NAT või tulemüürid sekkuvad.
Järelevalveta juurdepääs
Toetab järelvalveta kaugsessioone serverite haldamiseks ja tööajaväliseks hoolduseks, nõudmata kellegi kohalolekut kaugarvuti juures.
Miks kasutada RustDesk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.