RustDesk on avatud lähtekoodiga kaugtöölaua platvorm, mis on ehitatud Rustis, pakkudes isemajutatavat alternatiivi TeamViewerile ja AnyDeskile ilma kasutuspiirangute, kohtade arvu piirangute või korduvate litsentsitasudeta. See kasutab kahte serverikomponenti — hbbs ühenduste haldamiseks ja hbbr edastamiseks — võimaldades otseseid võrdõigusvõrgu ühendusi automaatse varulahendusega, kui tulemüürid takistavad otsest marsruutimist.

RustDeski serveri isemajutamine tähendab, et sinu kaugligipääsu seansid ei marsruudita kunagi kolmanda osapoole infrastruktuuri kaudu. Krüpteerimisvõtmed, ühenduslogid ja ligipääsupoliitikad jäävad sinu kontrolli alla, muutes selle sobivaks IT-meeskondadele, kellel on ranged vastavusnõuded.