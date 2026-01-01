Isso on kerge, ise majutatud kommenteerimisserver, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Disqusile ja sarnastele kolmandate osapoolte teenustele. See salvestab kõik kommentaarid SQLite andmebaasi sinu enda serverisse, eemaldades kolmandate osapoolte jälgimispikslid ja välised JavaScripti sõltuvused sinu veebisaidi külastajate brauseritest.

Erinevalt pilvepõhistest kommenteerimisteenustest, mis monetiseerivad kasutajaandmeid, hoiab Isso sinu lugejate kommentaarid sinu enda infrastruktuuril. See toetab Markdowni vormingut, kommentaaride aheldamist, e-posti teavitusi, modereerimisjärjekordi ja sisseehitatud administraatoriliidest — kõik, mis on vajalik professionaalseks kommenteerimissüsteemiks, ilma majutatud teenuste privaatsuskompromissideta.