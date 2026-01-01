Paigalda Isso ühe kliki installatsiooniga.
Kergekaaluline, isemajutatav kommenteerimisserver blogidele ja staatilistele veebilehtedele, vaba kolmanda osapoole jälgimisest.
Valige VPS-pakett Isso jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Isso
Isso on kerge, ise majutatud kommenteerimisserver, mis on loodud privaatsust austava alternatiivina Disqusile ja sarnastele kolmandate osapoolte teenustele. See salvestab kõik kommentaarid SQLite andmebaasi sinu enda serverisse, eemaldades kolmandate osapoolte jälgimispikslid ja välised JavaScripti sõltuvused sinu veebisaidi külastajate brauseritest.
Erinevalt pilvepõhistest kommenteerimisteenustest, mis monetiseerivad kasutajaandmeid, hoiab Isso sinu lugejate kommentaarid sinu enda infrastruktuuril. See toetab Markdowni vormingut, kommentaaride aheldamist, e-posti teavitusi, modereerimisjärjekordi ja sisseehitatud administraatoriliidest — kõik, mis on vajalik professionaalseks kommenteerimissüsteemiks, ilma majutatud teenuste privaatsuskompromissideta.
Isso peamised omadused
Vaikimisi privaatsus
Kõik kommentaarid salvestatakse teie enda SQLite andmebaasi, ilma et teie külastajate brauseritesse oleks sisestatud kolmanda osapoole jälgimisskripte või analüütikat.
Markdown kommentaarides
Lugejad saavad oma kommentaare vormindada Markdowniga, sealhulgas paksu kirja, kaldkirja, linke ja koodiplokke, ilma lisakonfiguratsioonita.
E-posti teavitused
Saad e-posti teavitusi uute kommentaaride ja vastuste kohta SMTP kaudu, hoides sind kursis, ilma et lugejad peaksid kontosid looma.
Kommentaaride modereerimine
Hoia kommentaarid modereerimisjärjekorras enne avaldamist, valikulise automaatse heakskiiduga varem kinnitatud e-posti aadressidele.
Halduse veebiliides
Sisseehitatud parooliga kaitstud administraatori kasutajaliides võimaldab sul kinnitada, muuta või kustutada mis tahes kommentaari, ilma andmebaasi otse puudutamata.
Miks kasutada Isso Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.