Paigalda Dolibarr ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ERP ja CRM platvorm müügi, arvete, laoseisu ja äritegevuse haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dolibarr
Dolibarr on modulaarne, avatud lähtekoodiga ERP ja CRM platvorm, mis katab kogu äritegevuse ulatuse — kliendihaldus, pakkumised, arved, laoseis, projektid, personalijuhtimine ja raamatupidamine — ühes integreeritud süsteemis. Selle moodulipõhine arhitektuur võimaldab sul aktiveerida ainult need funktsioonid, mida su ettevõte vajab, hoides liidese korras, kui su vajadused kasvavad.
Dolibarr'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et su finantsandmed, kliendiandmed ja äridokumendid salvestatakse infrastruktuurile, mida sa täielikult kontrollid. Puuduvad kasutajapõhised litsentsitasud, müüja kehtestatud salvestuspiirangud ega tellimus, mis oleks vajalik täiustatud moodulite avamiseks — muutes selle kulutõhusaks pikaajaliseks valikuks kasvavatele ettevõtetele, kes soovivad oma operatiivandmete täielikku omandiõigust.
Dolibarr peamised omadused
Integreeritud CRM
Jälgi müügivihjeid, halda kontakte ja jälgi müügitoru esimesest kontaktist kuni allkirjastatud arveni ühes kohas.
Arveldamine ja hinnapakkumised
Loo professionaalseid hinnapakkumisi, teisenda need tellimusteks ja väljasta arveid automaatse maksete jälgimise ja meeldetuletustega.
Laovarude haldus
Jälgi laoseise, halda ostutellimusi ja jälgi toodete liikumist ladudes või asukohtades.
Projekt ja aja jälgimine
Määra ülesandeid, logi aega projektidele ja mõõda kasumlikkust sisseehitatud ressursside ja eelarve haldusega.
Modulaarne arhitektuur
Aktiveeri ainult moodulid, mida sinu ettevõte täna vajab, seejärel luba lisafunktsioonid, kui sinu tegevus laieneb.
Miks kasutada Dolibarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.