Dolibarr on modulaarne, avatud lähtekoodiga ERP ja CRM platvorm, mis katab kogu äritegevuse ulatuse — kliendihaldus, pakkumised, arved, laoseis, projektid, personalijuhtimine ja raamatupidamine — ühes integreeritud süsteemis. Selle moodulipõhine arhitektuur võimaldab sul aktiveerida ainult need funktsioonid, mida su ettevõte vajab, hoides liidese korras, kui su vajadused kasvavad.

Dolibarr'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et su finantsandmed, kliendiandmed ja äridokumendid salvestatakse infrastruktuurile, mida sa täielikult kontrollid. Puuduvad kasutajapõhised litsentsitasud, müüja kehtestatud salvestuspiirangud ega tellimus, mis oleks vajalik täiustatud moodulite avamiseks — muutes selle kulutõhusaks pikaajaliseks valikuks kasvavatele ettevõtetele, kes soovivad oma operatiivandmete täielikku omandiõigust.