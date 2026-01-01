Juurutage pretix ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga piletite müügi platvorm konverentsidele, festivalidele, töötubadele ja igale üritusele, millel on füüsiline või digitaalne pilet.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada pretix
pretix on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga piletimüügi platvorm, mis on loodud spetsiaalselt ürituste korraldajatele, kes soovivad pileteid müüa, maksmata piletitasusid kommertsteenustele nagu Eventbrite või Ticketmaster. pretix GmbH poolt Saksamaal ehitatud ja hooldatud, toetab see tuhandeid üritusi üle maailma – väikestest töötubadest suurte konverentside ja festivalideni – ning on loodud toime tulema suure liiklusega müügihetkedel ilma kokku kukkumata.
pretixi ise majutamine oma VPS-is hoiab osalejate andmed, maksekonfiguratsiooni ja tulu sinu täieliku kontrolli all. Selle asemel, et loovutada protsent igast piletist kolmanda osapoole makseväravale, maksad kindla majutustasu – ja jääd täielikult GDPR-iga vastavusse, hoides isikuandmeid sinu hallatavas infrastruktuuris.
pretix peamised omadused
Paindlik piletite müük
Müü tasulisi, tasuta ja annetuspõhiseid pileteid kvootide, vautšerite, kohavaliku ja ajapõhise saadavusega mitme ürituse jaoks ühest poest.
Sisseehitatud maksed
Sisseehitatud integratsioonid Stripe'i, PayPal'i, SEPA, pangaülekande ja paljude teiste makseväravatega — kolmanda osapoole pistikprogrammide turgu pole vaja.
Istumisplaanid
Visuaalne interaktiivne kohavalik kategooriate, hinnavahede ja ligipääsetavate kohtadega teatritele, saalidele ja staadionidele.
Kohapealne sisseregistreerimine
Kaasnevad mobiili- ja lauaarvuti skannerirakendused kontrollivad uksel QR-koodiga pileteid, sealhulgas võrguühenduseta režiim halva ühenduvusega kohtadele.
Mitmekeelsed poed
Tarnige lokaliseeritud piletipoode enam kui 30 keeles koos tõlgitud e-kirjade, piletikujunduste ja ostukorvi voogudega valmislahendusena.
REST API ja Webhooks
Integreeri pretix CRM-idega, raamatupidamissüsteemidega ja märgitrükiga dokumenteeritud REST API ja sündmustepõhiste veebihaakide kaudu.
Miks kasutada pretix Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.