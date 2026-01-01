pretix on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga piletimüügi platvorm, mis on loodud spetsiaalselt ürituste korraldajatele, kes soovivad pileteid müüa, maksmata piletitasusid kommertsteenustele nagu Eventbrite või Ticketmaster. pretix GmbH poolt Saksamaal ehitatud ja hooldatud, toetab see tuhandeid üritusi üle maailma – väikestest töötubadest suurte konverentside ja festivalideni – ning on loodud toime tulema suure liiklusega müügihetkedel ilma kokku kukkumata.

pretixi ise majutamine oma VPS-is hoiab osalejate andmed, maksekonfiguratsiooni ja tulu sinu täieliku kontrolli all. Selle asemel, et loovutada protsent igast piletist kolmanda osapoole makseväravale, maksad kindla majutustasu – ja jääd täielikult GDPR-iga vastavusse, hoides isikuandmeid sinu hallatavas infrastruktuuris.