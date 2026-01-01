FreeCAD on tasuta ja avatud lähtekoodiga parameetriline 3D CAD-modelleerija, mida kasutavad insenerid, tootedisainerid ja arhitektid kogu maailmas. Erinevalt võrgupõhistest tööriistadest töötab FreeCAD täpse piirangupõhise geomeetriaga, nii et iga mõõdet saab igal hetkel muuta ilma mudelit nullist uuesti üles ehitamata. See mall käivitab FreeCADi brauseri kaudu ligipääsetavas töölauas KasmVNC abil, muutes iga internetiühendusega seadme võimekaks CAD-tööjaamaks.

FreeCADi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu insenerikeskkond – sealhulgas kohandatud makrod, osade teegid ja projektifailid – on alati kättesaadav mis tahes seadmest, ilma et peaksid haldama tarkvarainstallatsioone mitmes masinas. Püsiv kettamaht hoiab kogu sinu töö puutumatuna konteineri uuenduste ja taaskäivituste vahel.