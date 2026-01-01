FreeCADi juurutamine ühe klõpsuga.
Tasuta parameetriline 3D CAD modelleerija, millele pääseb ligi igast brauserist KasmVNC kaudu, ilma et kohalikku installatsiooni oleks vaja.
Valige VPS-pakett FreeCAD jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FreeCAD
FreeCAD on tasuta ja avatud lähtekoodiga parameetriline 3D CAD-modelleerija, mida kasutavad insenerid, tootedisainerid ja arhitektid kogu maailmas. Erinevalt võrgupõhistest tööriistadest töötab FreeCAD täpse piirangupõhise geomeetriaga, nii et iga mõõdet saab igal hetkel muuta ilma mudelit nullist uuesti üles ehitamata. See mall käivitab FreeCADi brauseri kaudu ligipääsetavas töölauas KasmVNC abil, muutes iga internetiühendusega seadme võimekaks CAD-tööjaamaks.
FreeCADi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu insenerikeskkond – sealhulgas kohandatud makrod, osade teegid ja projektifailid – on alati kättesaadav mis tahes seadmest, ilma et peaksid haldama tarkvarainstallatsioone mitmes masinas. Püsiv kettamaht hoiab kogu sinu töö puutumatuna konteineri uuenduste ja taaskäivituste vahel.
FreeCAD peamised omadused
Brauseripõhine ligipääs
Täielik FreeCAD-i töölaud, mis edastatakse KasmVNC kaudu, on juurdepääsetav mis tahes kaasaegsest brauserist ilma midagi lokaalselt installimata.
Parameetriline modelleerimine
Piirangupõhine visandaja ja Detaili kujundamise töölaud võimaldavad sul igal ajal mis tahes mõõdet muuta, ilma mudelit uuesti ehitamata.
Mitmik-töökeskkond
Spetsiaalsed tööpingid tahkmodelleerimiseks, koostude, tehniliste jooniste, FEM-analüüsi ja muu jaoks ühes rakenduses.
Standardvormingu tugi
Importida ja eksportida STEP, IGES, STL, DXF ja SVG faile ühilduvuse tagamiseks teiste CAD-tööriistade ja tootmise töövoogudega.
Python skriptimine
Automatiseeri korduvaid ülesandeid, loo kohandatud makrosid ja ehita uusi töölaudu, kasutades sisseehitatud Pythoni skriptimootorit.
Miks kasutada FreeCAD Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.