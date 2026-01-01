Kuni 69% allahindlust Open Archiver tootele

Juuruta Open Archiver ühe klõpsuga.

Nõuetele vastav avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimine Gmailile, Microsoft 365-le, IMAP-ile ja PST-importidele koos täistekstiotsinguga.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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Juuruta Open Archiver ühe klõpsuga.

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KVM 1
17,99
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Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
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KVM 2
21,99
7,79/kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
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100 GB NVMe kettaruumi
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69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
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Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
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16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
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Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Open Archiver

Open Archiver on isemajutatav, nõuetele vastav e-posti arhiveerimisplatvorm, mis salvestab sõnumeid Gmailist, Microsoft 365-st, üldistest IMAP-serveritest ning hulgi PST- või MBOX-failidest võltsimiskindlasse kohalikku arhiivi. E-kirjad salvestatakse standardvormingus .eml, dublikaadid eemaldatakse, need krüpteeritakse puhkeolekus ja indekseeritakse Meilisearchi poolt, kusjuures Apache Tika analüüsib manuseid, nii et iga sõna PDF-ides, Wordi dokumentides ja arvutustabelites muutub koheselt otsitavaks.

Open Archiveri isemajutamine hoiab iga sõnumi, manuse ja juurdepääsulogi sinu enda infrastruktuuris, täites samal ajal säilitamise, õigusliku kinnipidamise ja auditi nõudeid, millest reguleeritud tööstusharud sõltuvad. Faili räsid tuvastavad võltsimise, säilituspoliitikad automatiseerivad elutsükli haldamist ja muutumatu auditijälg salvestab iga juurdepääsu.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Open Archiver peamised omadused

Universaalne e-posti vastuvõtt

Ühendu Gmailiga, Microsoft 365-ga, üldiste IMAP postkastidega, PST arhiividega, MBOX failidega või pakitud .eml eksportidega ühekordseks migreerimiseks ja pidevaks reaalajas sünkroonimiseks.

Otsi manustest

Meilisearch indekseerib iga e-kirja sisu, samal ajal kui Apache Tika eraldab teksti PDF-, DOCX-, XLSX- ja muudest manustest, nii et otsingud ulatuvad dokumentide sisusse.

Võltsimiskindel salvestus

Iga arhiveeritud e-kiri ja manus räsitud vastuvõtmisel, krüpteeritakse puhkeolekus ja kontrollitakse terviklikkuse aruandega, nii et iga muudatus tuvastatakse koheselt.

Säilitamine ja auditijälg

Üksikasjalikud säilituspoliitikad automatiseerivad elutsükli haldamist, samal ajal kui muutumatu auditilogi salvestab, kes millistele sõnumitele ja millal juurde pääses vastavusaruandluse jaoks.

Moodulsalvestus

Salvesta arhiveeritud e-kirjad kohalikku VPS-i failisüsteemi või mis tahes S3-ühilduvasse objektisalvestuse taustaprogrammi, näiteks AWS S3 või MinIO, juurutust muutmata.

Lõime rekonstrueerimine

Vestluste avastamine rühmitab vastused ja edasisaatmised terveteks vestlusahelateks, et uurijad saaksid ühes vaates üle vaadata iga sõnumi täieliku konteksti.

Miks kasutada Open Archiver Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

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