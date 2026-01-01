Open Archiver on isemajutatav, nõuetele vastav e-posti arhiveerimisplatvorm, mis salvestab sõnumeid Gmailist, Microsoft 365-st, üldistest IMAP-serveritest ning hulgi PST- või MBOX-failidest võltsimiskindlasse kohalikku arhiivi. E-kirjad salvestatakse standardvormingus .eml, dublikaadid eemaldatakse, need krüpteeritakse puhkeolekus ja indekseeritakse Meilisearchi poolt, kusjuures Apache Tika analüüsib manuseid, nii et iga sõna PDF-ides, Wordi dokumentides ja arvutustabelites muutub koheselt otsitavaks.

Open Archiveri isemajutamine hoiab iga sõnumi, manuse ja juurdepääsulogi sinu enda infrastruktuuris, täites samal ajal säilitamise, õigusliku kinnipidamise ja auditi nõudeid, millest reguleeritud tööstusharud sõltuvad. Faili räsid tuvastavad võltsimise, säilituspoliitikad automatiseerivad elutsükli haldamist ja muutumatu auditijälg salvestab iga juurdepääsu.