Juuruta Open Archiver ühe klõpsuga.
Nõuetele vastav avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimine Gmailile, Microsoft 365-le, IMAP-ile ja PST-importidele koos täistekstiotsinguga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Archiver
Open Archiver on isemajutatav, nõuetele vastav e-posti arhiveerimisplatvorm, mis salvestab sõnumeid Gmailist, Microsoft 365-st, üldistest IMAP-serveritest ning hulgi PST- või MBOX-failidest võltsimiskindlasse kohalikku arhiivi. E-kirjad salvestatakse standardvormingus .eml, dublikaadid eemaldatakse, need krüpteeritakse puhkeolekus ja indekseeritakse Meilisearchi poolt, kusjuures Apache Tika analüüsib manuseid, nii et iga sõna PDF-ides, Wordi dokumentides ja arvutustabelites muutub koheselt otsitavaks.
Open Archiveri isemajutamine hoiab iga sõnumi, manuse ja juurdepääsulogi sinu enda infrastruktuuris, täites samal ajal säilitamise, õigusliku kinnipidamise ja auditi nõudeid, millest reguleeritud tööstusharud sõltuvad. Faili räsid tuvastavad võltsimise, säilituspoliitikad automatiseerivad elutsükli haldamist ja muutumatu auditijälg salvestab iga juurdepääsu.
Open Archiver peamised omadused
Universaalne e-posti vastuvõtt
Ühendu Gmailiga, Microsoft 365-ga, üldiste IMAP postkastidega, PST arhiividega, MBOX failidega või pakitud .eml eksportidega ühekordseks migreerimiseks ja pidevaks reaalajas sünkroonimiseks.
Otsi manustest
Meilisearch indekseerib iga e-kirja sisu, samal ajal kui Apache Tika eraldab teksti PDF-, DOCX-, XLSX- ja muudest manustest, nii et otsingud ulatuvad dokumentide sisusse.
Võltsimiskindel salvestus
Iga arhiveeritud e-kiri ja manus räsitud vastuvõtmisel, krüpteeritakse puhkeolekus ja kontrollitakse terviklikkuse aruandega, nii et iga muudatus tuvastatakse koheselt.
Säilitamine ja auditijälg
Üksikasjalikud säilituspoliitikad automatiseerivad elutsükli haldamist, samal ajal kui muutumatu auditilogi salvestab, kes millistele sõnumitele ja millal juurde pääses vastavusaruandluse jaoks.
Moodulsalvestus
Salvesta arhiveeritud e-kirjad kohalikku VPS-i failisüsteemi või mis tahes S3-ühilduvasse objektisalvestuse taustaprogrammi, näiteks AWS S3 või MinIO, juurutust muutmata.
Lõime rekonstrueerimine
Vestluste avastamine rühmitab vastused ja edasisaatmised terveteks vestlusahelateks, et uurijad saaksid ühes vaates üle vaadata iga sõnumi täieliku konteksti.
Miks kasutada Open Archiver Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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