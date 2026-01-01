Paisa on isemajutatav isikliku rahanduse jälgija, mis on ehitatud kahekordse kirjendamise raamatupidamismudelile. See annab sulle täpse ja täieliku ülevaate sinu rahandusest – varadest, kohustustest, tuludest, kuludest ja netoväärtusest –, mida jälgitakse täielikult sinu omanduses olevate lihttekstifailide abil. Erinevalt pilvepõhistest finantsrakendustest jäävad kõik sinu andmed sinu enda serverisse, ilma liitumistasudeta ja ilma, et kolmandad osapooled sinu finantsandmetele ligi pääseksid.

Veebiliides muudab sinu raamatupidamisžurnaali interaktiivseteks armatuurlaudadeks: kulude jaotused kategooriate kaupa, varade jaotuse graafikud, pensionieesmärkide prognoosid ning investeeringute tootluse jälgimine investeerimisfondide ja aktsiate puhul. Mitme valuuta tugi haldab rahandust, mis on jaotatud erinevate riikide või varaklasside vahel.