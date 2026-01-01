Paigalda Paisa ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse jälgija, mis kasutab kahekordse kirjendamise raamatupidamist, et tagada täielik ülevaade varadest, kuludest ja netoväärtusest.
Valige VPS-pakett Paisa jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Paisa
Paisa on isemajutatav isikliku rahanduse jälgija, mis on ehitatud kahekordse kirjendamise raamatupidamismudelile. See annab sulle täpse ja täieliku ülevaate sinu rahandusest – varadest, kohustustest, tuludest, kuludest ja netoväärtusest –, mida jälgitakse täielikult sinu omanduses olevate lihttekstifailide abil. Erinevalt pilvepõhistest finantsrakendustest jäävad kõik sinu andmed sinu enda serverisse, ilma liitumistasudeta ja ilma, et kolmandad osapooled sinu finantsandmetele ligi pääseksid.
Veebiliides muudab sinu raamatupidamisžurnaali interaktiivseteks armatuurlaudadeks: kulude jaotused kategooriate kaupa, varade jaotuse graafikud, pensionieesmärkide prognoosid ning investeeringute tootluse jälgimine investeerimisfondide ja aktsiate puhul. Mitme valuuta tugi haldab rahandust, mis on jaotatud erinevate riikide või varaklasside vahel.
Paisa peamised omadused
Kahekordne kirjendamine
Iga tehing registreeritakse vastavate deebet- ja kreeditkannetega, andes sulle matemaatiliselt täpse jälgimise, mis püüab vead automaatselt kinni.
Netoväärtuse armatuurlaud
Üks vaade koondab kõik varad ja kohustused ajajooksul, näidates, kuidas sinu üldine finantsseisund muutub kuu-kuult.
Investeeringu tootluse jälgimine
Jälgi investeerimisfondide ja aktsiate tootlust XIRR-i arvutuste abil, et sa teaksid alati iga osaluse tegelikku aastast tootlust.
Eelarve vs tegelik analüüs
Võrdle planeeritud kulutusi tegelike kuludega kategooriate kaupa, et tuvastada, kuhu sinu raha tegelikult läheb, võrreldes sellega, kuhu sa selle planeerisid kulutada.
Lihtteksti andmefailid
Kõik finantsandmed salvestatakse inimloetavatesse žurnaalifailidesse, mida saad redigeerida, versioonihaldada ja varundada rakendusest sõltumatult.
Miks kasutada Paisa Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.